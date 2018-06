Plus puissants que l’État. Mais qui, donc?

Mosanto, plus puissant que l’État : non, pas vrai?

L’inénarrable libéral Pierre Paradis en a sorti des vertes et des pas mûres durant sa très longue carrière politique. Ainsi en 2015, afin encore une fois de nous prendre pour des valises, il a largué cette perle d’anthologie : « Les géants des pesticides sont “plus puissants” que l’État, dit Pierre Paradis » (Le Devoir, 23 octobre 2015). Si, toujours selon Pierre Paradis, Mosanto était en 2015 plus puissante que l’État, qu’en est-il maintenant avec l’allemande Bayer qui a acheté Mosanto en 2016 pour la bagatelle somme de 66 milliards $? Si Bayer-Mosanto est plus puissante que l’État, qu’en est-il maintenant avec les pétrolières (Exxon Mobil et Royal Dutch Shell), les pharmaceutiques (Merck et Squibb), les banques (Bank of America et BNP-Paribas) et Amazon, Apple, Google et cie?

Excuse facile pour les laisser faire

Ne voulant pas légiférer contre certains pesticides produits par Mosanto qui polluent l’environnement, mettent en danger la survie de plusieurs espèces animales et la santé des gens, monsieur Paradis a alors sorti l’excuse facile et lâche pour ne pas intervenir. Pour ne pas irriter les médecins, le PLQ leur a consenti des milliards de dollars de même qu’aux « puissants » riches à qui il a accordé souvent de belles grosses baisses d’impôts sur le revenu, a accru leur nombre d’abris et de parachutes fiscaux et s’est fait complice de l’évasion fiscale dans les paradis fiscaux.

À quoi sert l’État dans ce cas?

Si les grosses compagnies sont plus puissantes que l’État, cela veut dire que l’État ne peut rien faire contre elles dans le cas de méfaits et de gestes illégaux? On le voit bien avec les cartels bancaires, pétroliers, pharmaceutiques, alimentaires, d’internet, de médecins, etc. qui nous exploitent continuellement sans que les gouvernements lèvent le petit doigt afin de faire cesser ce taxage éhonté. Si nos élus se disent supposément impuissants à agir contre les dignes représentants de la classe dominante, ils ne se gênent toutefois pas pour pilonner les droits et les conditions de travail du monde ordinaire (sous-traitance, travail autonome, précaire, non-syndiqué et PPP) et pour charcuter nos services publics à la demande explicite de leurs véritables boss que sont les « puissants » que Pierre Paradis dit lui-même qu’ils ont plus de pouvoir que l’État. Dans la réalité, les gouvernements sont devenus de simples exécutants des commandes desdits puissants qui les financent, les corrompent et qui les embauchent après leur « fructueuse » carrière politique, certainement pas au service de l’intérêt général.

Plus puissants grâce justement aux élus

Dans les faits, et cela dure depuis au moins cinquante ans, si plusieurs compagnies et individus sont plus « puissants » que l’État et de ce fait dictent aujourd’hui le menu politique, c’est justement grâce à l’intervention et à la main très visible de « leurs » gouvernements qui militent pour toujours plus de privé et moins d’État.

Monsieur Paradis sait bien comme moi que c’est par la faute de gouvernements rompus comme le PLQ qu’aujourd’hui le privé est rendu plus riche et plus gros que l’État. D’après vous, tous les traités de libre-échange négociés en catimini par des « experts » du privé, mais payés par l’État ont privilégié qui? Des traités qui ont accordé plein de pouvoirs aux agents économiques. Qui a fomenté le regroupement de grandes compagnies au point d’en faire de véritables cartels? A-t-il entendu parler récemment du cartel du pain, de la collusion entre firmes issues de l’idéologie du moins d’État? Aie, des compagnies qui poursuivent les gouvernements si elles se sentent lésées dans leur « droit » absolu au profit? Allô souveraineté de l’État!

Qui a déréglementé le marché du travail et au profit de qui afin de rendre les travailleurs plus malléables et plus flexibles? Qui est responsable de n’avoir absolument rien fait lors de la création des paradis fiscaux? Au contraire, les gouvernements comme celui de monsieur Paradis ont facilité la tâche des puissants afin de détourner des milliers de milliards de dollars dans les paradis fiscaux chaque année, ce qui leur a permis de devenir encore plus gros. Pour compenser ce manque à gagner en termes de recettes fiscales, eh bien des gouvernements comme le PLQ ont coupé dans les programmes sociaux de la population et ont taxé davantage les travailleurs et les familles ordinaires. Qui a privatisé Air Canada, Pétro-Canada, le CN, Canadair, etc., et qui privatise à grosses doses la SAQ et Hydro-Québec? Ainsi, les politiciens eux-mêmes créent de toutes pièces des compagnies privées plus grosses que l’État afin de l’affaiblir.

Monsieur Paradis dit que l’État ne peut vraiment pas intervenir contre les mauvais agissements des puissants (ce qui est faux) alors qu’en même temps le PLQ gave ces mêmes mastodontes de subventions publiques pigées dans les poches des laissés-pour-compte. Tout de même bizarre, non? Et aussi à ces puissants qui mènent les gouvernements par le bout du nez et qui s’adonnent régulièrement aux menaces et au chantage, le PLQ fait de leurs gestionnaires des candidats de prestige au sein du PLQ comme les Carlos Leïtao, Martin Coiteux et Alexandre Taillefer. Ben oui, ces politiciens qui proviennent du privé et qui vont retourner au privé vont agir contre les intérêts de leur futur employeur privé et au profit de la population qui ne leur rapporte absolument rien. En vérité, le PLQ pourrait agir contre les puissants, mais il n’a pas l’indépendance et le souci du bien-être collectif pour ce faire. Ça fait que, hop, s’envolent les inégalités économiques qui font que les riches sont toujours plus riches, les puissants plus puissants, les pauvres et la classe moyenne plus pauvres, laissés seuls sous le joug de la caste économique supérieure par des gouvernements affranchis. Après ça feint que l’État minimal qu’ils ont voulu soit moins puissant que les monstres du privé. Et même à cela, des partis politiques comme la CAQ et le PLQ militent toujours pour moins d’État et plus de privé.