Qui est Ninja, le «streamer» le plus populaire au monde?

Le nom «Ninja» était partout dans les tribunes populaires en mars. Un collaborateur Forbes estimait que le jeune diffuseur Twitch pouvait amasser 350 000 $ par mois. Quelques jours plus tard, on apprenait qu’il faisait plutôt plus de 560 000 $ par mois.

Tout le monde voulait comprendre le phénomène. Les artistes Drake et Travis Scott ont même participé à l’une des diffusions de Ninja, fracassant tous les records venant d’un compte user.

Mais, qui est Ninja? Qu’est-ce qu’il fait pour avoir des revenus si élevés?

On partage avec vous 11 choses que vous ne saviez peut-être pas à propos du jeune roi de l’Internet.

• Son vrai nom est Tyler Blevins, il a 27 ans et il est né aux États-Unis.

• C’est un «OG» de la diffusion gaming. Il était diffuseur en 2011 sur Justin.tv, un site qui était un genre d’ancêtre de Twitch sous la même compagnie.

AFP

• Comme beaucoup d’adeptes du jeu Fortnite, Ninja a joué à PlayerUnknown’s Battlegrounds quand le jeu est apparu dans les accès anticipés de Steam. Bref, dès le début de PUBG.

• Il n’est pas bon que dans les Battle Royales; Ninja était un joueur Halo professionnel n 2009, jouant pour plusieurs équipes. Aujourd’hui, il fait partie de Luminosity Gaming comme joueur Fortnite.

Capture d'écran

• Selon Socialblade, Ninja est le diffuseur avec le plus de «followers» sur Twitch.

• Hier, mercredi le 20 juin, Ninja a eu plus de 28 000 nouveaux «followers».

Capture d'écran

• Son stream avec Drake avait fracassé tous les records de vues. Un mois plus tard, il battait son propre record avec sa diffusion de «Ninja Vegas 2018», accumulant plus de 667 000 vues, selon PC Gamer.

• Même s’il croit que devenir un diffuseur Twitch à temps plein était la bonne décision pour lui, il était plutôt triste de quitter le monde de la compétition e-sport.

• Depuis seulement quelques jours, Ninja est en partenariat avec Red Bull Esports. Pour souligner cette nouvelle collaboration, ses fans pourront jouer contre lui à Fortnite lors de l’événement «Red Bull Rise Till Dawn», le 21 juillet.

• En février 2018, Ninja a diffusé un stream charitable pour la prévention du suicide, en hommage à l’un de ses modérateurs Twitch, et amassé plus de 100 000 $ en dons.

• Ses revenus de plus de 500 000$ par mois sont calculés par le nombre d'abonnés payants de sa chaîne Twitch. Cela ne compte pas les dons, partenariats ou événements. Il fait donc encore plus d'argent!