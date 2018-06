Race Across the West: un exploit hors de l’ordinaire pour Dany Bonneville

Le Québécois Dany Bonneville, seul Canadien inscrit à l’événement Race Across the West, a non seulement terminé cette course de vélo de route de 1500 kilomètres en sol américain, mais il a aussi enlevé les grands honneurs de sa catégorie (50-59 ans) en terminant au premier rang, le week-end dernier.

Président-fondateur du Défi 808 Bonneville, l’homme a complété l’exigeante course en 85 heures.

Avec comme point de départ Oceanside, en Californie, l’événement amène les cyclistes à traverser quatre États américains représentant une ascension de 60 000 pieds, pour atteindre le fil d’arrivée à Durango, au Colorado. Ce parcours, qui doit être franchi en moins de 92 heures, est tenu dans des conditions extrêmes alors que la température atteint des pointes de 52°C.