Repêchage simulé: dans la boule de cristal

Il ne reste plus que quelques heures avant la première ronde du repêchage. Finalement, plusieurs questions trouveront leurs réponses. Qui choisira le Canadien de Montréal au troisième rang ? Combien de joueurs de la LHJMQ sortiront au premier tour ? Afin de vous aider à patienter encore un peu, voici notre simulation de la première ronde du repêchage. À noter qu’il ne s’agit pas d’un classement, mais bien d’une prédiction de ce que nous croyons qui va se produire vendredi soir.

1. Sabres de Buffalo

Rasmus Dahlin

Défenseur, Frölunda (SHL)

Il n’y a, alors là, aucun suspense cette année. Même qu’il semble que jamais un premier choix n’a été aussi clair du début à la fin d’une saison depuis Sidney Crosby en 2005. Rasmus Dahlin pourra enfin passer à autre chose, il est maintenant temps de voir ce qu’il a dans le ventre. On le saura dès le mois d’octobre.

2. Hurricanes de la Caroline

Andrei Svechnikov

Ailier droit, Barrie (OHL)

Au départ, certains ont cru que les Hurricanes pourraient choisir Filip Zadina en raison de sa connexion avec Martin Necas. Oubliez ça. Les Hurricanes profiteront de la chance offerte par la loterie pour mettre la main sur le Russe Svechnikov qui a tout pour devenir un ailier d’élite.

3. Canadiens de Montréal

Jesperi Kotkaniemi

Centre, Assat (Finlande)

Être ou ne pas être ? L’œuf ou la poule ? Zadina ou Kotkaniemi ? Tant de questions pour si peu de réponses. Même si l’auteur de ces lignes croit, bien humblement, que Filip Zadina est le meilleur joueur disponible à ce rang, les récents échos nous forcent à penser que Trevor Timmins et son équipe voient en Kotkaniemi leur fameux futur premier centre.

4. Sénateurs d'Ottawa

Filip Zadina

Ailier droit, Halifax (LHJMQ)

Les Sénateurs viennent d’échanger Mike Hoffman et auront besoin de relève offensive à l’aile. Filip Zadina est un marqueur naturel et pourrait faire oublier Hoffman dans un avenir rapproché. Né en 1999 (late), il est plus âgé que d’autres joueurs de cette cuvée et donc plus près de la LNH.

5. Coyotes de l'Arizona

Quinn Hughes Défenseur, Université du Michigan (NCAA)

Quinn Hughes est une bombe sur patins, littéralement. À 5 pi 10 po et 175 lb, il n’est pas le plus gros, mais a prouvé lors du dernier Championnat mondial senior qu’il pouvait tenir son bout contre des hommes. Avec Hughes, les Coyotes s’élancent pour ce qui pourrait devenir un très long coup de circuit.

6. Red Wings de Detroit

Noah Dobson

Défenseur, Acadie-Bathurst (LHJMQ)

La tension artérielle de Noah Dobson doit être basse, très basse, tout le temps. L’arrière droitier du Titan démontre un calme impressionnant autant sur la patinoire qu’en entrevue. Il compare lui-même son style à celui d’Alex Pietrangelo et, ça tombe bien, les Red Wings recherchent un défenseur de premier plan depuis le départ de Nicklas Lidstrom.

7. Canucks de Vancouver

Evan Bouchard

Défenseur, London (OHL)

On dit de Bouchard qu’il est le meilleur passeur de ce repêchage. Comment peut-il donc chuter au septième rang ? C’est qu’on lui reproche d’être un patineur moyen. Néanmoins, les Canucks pourraient mettre la main sur une pièce maîtresse de leur reconstruction.

8. Blackhawks de Chicago

Brady Tkachuk

Ailier gauche, Université de Boston (NCAA)

À écouter certaines personnes, Brady Tkachuk ne sera rien de plus qu’un joueur d’utilité dans la LNH. Si c’est ça, la définition d’un joueur d’utilité, les Blackhawks seront ravis d’en ajouter un à leur équipe ! Un complément parfait aux plus petits attaquants talentueux de l’équipe.

9. Rangers de New York

Oliver Wahlstrom

Ailier droit, Prog. M18 (É-U)

Les Rangers ont misé juste avec deux joueurs de centre l’an dernier en Lias Andersson et Filip Chytil. Avec le neuvième choix, ils ajouteront le joueur possédant le meilleur lancer du repêchage. Wahlstrom est quelque peu unidimensionnel, mais marquer des buts ne s’apprend pas.

10. Oilers d'Edmonton

Adam Boqvist

Défenseur, Brynas Jr (Suède)

Les Oilers ont multiplié les sélections d’attaquants au cours des dernières années et ils se tourneront maintenant vers le jeune Boqvist, un défenseur qui aura encore besoin de temps pour se développer mais dont le style est comparé à John Klingberg ou même Erik Karlsson.

11. Islanders de New York

Vitaly Kravtsov

Ailier droit, Chelyabinsk (KHL)

Kravtsov a grimpé de façon considérable dans les classements, notamment en raison de sa prestation en séries de la KHL. On ne sait jamais trop à quoi s’attendre des Russes, mais avec deux choix consécutifs, les Islanders prendront un pari qui pourrait rapporter gros.

12. Islanders New York

Barrett Hayton

Centre, Sault Ste-Marie (OHL)

Dans une cuvée où il y a peu de joueurs de centres naturels en début de peloton, la valeur de Barrett Hayton est à son maximum. Certains estiment qu’il pourrait entendre son nom plus tôt mais, si ce n’est pas le cas, il deviendra un Insulaire.

13. Stars de Dallas

Joel Farabee

Ailier gauche, Prog. M18 (É-U)

Farabee a du talent, mais son désir de vaincre compense pour le fait qu’il ne soit pas le plus gros (6 pi et 162 lb). Il est le genre de joueur que les entraîneurs adorent et il passera en plus par le prestigieux programme de l’Université de Boston pour parfaire son développement.

14. Flyers de Philadelphie

Ty Smith

Défenseur, Spokane (WHL)

Les Flyers comptent déjà sur plusieurs jeunes défenseurs gauchers autant dans le grand club que dans le système, mais ils utiliseront la stratégie du meilleur joueur disponible pour faire leur choix. Smith est un défenseur offensif typique de la nouvelle LNH.

15. Panthers de la Floride

Rasmus Kupari

Centre, Karpat (Finlande)

Kupari était classé plus haut que Jesperi Kotkaniemi en début de saison. Relégué à un rôle très secondaire avec Karpat, il n’a pu se faire justice en plus d’obtenir peu de temps de jeu au Mondial junior et d’arriver en milieu de tournoi au moins de 18 ans. Le talent y est, toutefois.

16. Avalanche du Colorado

Grigori Denisenko

Ailier gauche, Yaroslavl Jr (Russie)

Les opinions divergent concernant Denisenko. Il possède les habiletés d’un espoir de premier tour mais les recruteurs auraient aimé le voir davantage cette saison. Il a démontré de l’ouverture à jouer dans la Ligue canadienne de hockey l’an prochain.

17. Devils du New Jersey

Joe Veleno

Centre, Drummondville (LHJMQ)

Veleno s’est repris en main en deuxième moitié de saison et c’est ce joueur que les Devils choisiront. Le centre montréalais a mentionné vouloir jouer dans la LNH l’an prochain, mais au moins une saison de plus à Drummondville ne fera pas de tort. Ils auront une équipe qui aspirera aux grands honneurs.

18. Blue Jackets de Columbus

Rasmus Sandin

Défenseur, Sault Ste-Marie (OHL)

À sa première saison en Amérique du Nord, Sandin a fait sa marque en évoluant sur la première paire de la meilleure équipe au Canada. Il y a de la congestion à l’attaque chez les Blue Jackets et ils choisiront de garnir leur banque d’espoirs à la ligne bleue.

19. Flyers de Philadelphie

Martin Kaut

Ailier droit, Pardubice (Rép. Tchèque)

Martin Kaut n’a peut-être pas le potentiel le plus élevé parmi les joueurs admissibles au prochain repêchage, mais il joue déjà un style qui pourrait lui permettre de faire le saut plus rapidement que d’autres. Il a participé au Championnat du monde senior avec la République tchèque, en mai.

20. Kings de Los Angeles

Dominik Bokk

Ailier droit, Växjö (SHL)

Bokk est une carte cachée. Il vient de disputer une première saison en dehors de l’Allemagne. Les Kings manquent cruellement de talent dans leur filière et le jeune ailier droit viendra en ajouter. Un choix tardif qui pourrait rapporter.

21. Sharks de San Jose

Isac Lundestrom Centre, Lulea (SHL)

Lundestrom est le prototype parfait du joueur de centre suédois. Sans être un joueur avec des habiletés qui soulèveront les partisans de leur siège, il excelle dans les deux sens de la patinoire et se veut un joueur qu’on peut utiliser dans toutes les situations.

22. Sénateurs d'Ottawa

Bode Wilde

Défenseur, Prog. M18 (É-U)

Le Montréalais d’origine qui demeure depuis plusieurs années aux États-Unis possède un coffre d’outils offensif fort bien rempli. Certains recruteurs se demandent s’il a l’intelligence hockey pour devenir un défenseur de premier plan. Si oui, ce sera toute une prise au 22e échelon.

23. Ducks d'Anaheim

Ty Dellandrea Centre, Flint (OHL)

Même s’il a évolué pour l’une des pires équipes de la Ligue canadienne de hockey, Dellandrea a trouvé le moyen de faire parler de lui. Son éthique de travail est irréprochable et il a démontré lors du Match des meilleurs espoirs qu’il pouvait produire avec de bons joueurs.

24. Wild du Minnesota

Serron Noel

Ailier droit, Oshawa (OHL)

À 6 pi 5 po et 205 lb, Noel est une force de la nature. À l’ère où la taille d’un joueur importe moins que sa vitesse, il est davantage perçu comme un projet. On lui reproche son manque de combativité à certaines occasions mais on compare son style à Blake Wheeler.

25. Maple Leafs de Toronto

K’Andre Miller

Défenseur, Prog. M18 (É-U)

Miller est un attaquant converti en défenseur il y a 3 ans. S’il est déjà fort et bon défensivement, certains estiment qu’il commence à peine à découvrir son potentiel offensif.

26. Rangers de New York

Liam Foudy

Centre, London (OHL)

Foudy, à l’image de son coup de patin, a grimpé dans les classements à la vitesse de l’éclair. L’attaquant des Knights a littéralement pris son envol en deuxième moitié de saison et certains voient en lui un autre Alex Formenton.

27. Blackhawks de Chicago

Nicolas Beaudin

Défenseur, Drummondville (LHJMQ)

Après avoir ajouté l’attaquant physique Brady Tkachuk, les Hawks jetteront leur dévolu sur le petit défenseur des Voltigeurs de Drummondville Nicolas Beaudin qui, à sa troisième saison dans la LHJMQ, s’est imposé comme l’un des meilleurs à sa position.

28. Rangers de New York

Ryan Merkley

Défenseur, Halifax (LHJMQ)

Les Rangers auront déjà fait le plein d’attaquants au moment de réaliser leur troisième sélection. Avec trois choix de premier tour, prendront une chance avec le jeune Ryan Merkley, un défenseur aux habiletés hors du commun mais dont la mauvaise attitude fait beaucoup jaser.

29. Blues de St-Louis

Ryan McLeod

Centre, Mississauga (OHL)

Le frère du 12e choix au repêchage de 2016, Michael, est plus talentueux que son aîné, mais moins combatif. Certains pensent d’ailleurs que de jouer avec son frère n’a pas aidé la cause de Ryan, la saison dernière. Il pourrait exploser dans l’OHL l’an prochain.

30. Red Wings de Detroit

Mattias Samuelsson

Défenseur, Prog. M18 (É-U)

Après avoir mis la main sur Dobson au 6e rang, les Red Wings ajouteront un autre défenseur à la filière. Samuelsson est le fils de l’ancien dur à cuire, Kjell. À 6 pi 4 et 218 lb, il a profité du bagage génétique paternel.

31. Capitals de Washington

Kirill Marchenko

Ailier droit, Mamonty Yugry (MHL)