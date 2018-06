Surtaxe sur l’aluminium: Rio Tinto dit ressentir déjà les contrecoups

SAGUENAY | La nouvelle surtaxe sur l’aluminium imposée par les États-Unis fait planer beaucoup d’incertitude, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’entreprise Rio Tinto confirme qu’elle en ressent déjà les contrecoups.

Le directeur exécutif des opérations Atlantique de Rio Tinto Aluminium était à Saguenay jeudi. Gervais Jacques a confirmé que l'entreprise ressent déjà les effets négatifs de cette nouvelle surtaxe de 10 %.

Rappelons que Rio Tinto exporte près de 80 % de sa production d'aluminium aux États-Unis. Les impacts sont donc importants.

Malgré ce contexte difficile, M. Jacques a assuré que les projets d'investissements dans la région ne sont pas compromis, du moins pour l’instant.

Par ailleurs, cette situation n’a pas empêché Rio Tinto d’annoncer jeudi qu'elle prolonge de 10 ans son partenariat avec l'entreprise Scepter.

La compagnie pourra donc continuer à recycler, dans son usine située sur le chemin de la Réserve à Chicoutimi, des résidus provenant de l’électrolyse de l'aluminium chez Rio Tinto.

Scepter va aussi investir près de 3 millions $ pour agrandir ses installations et améliorer son procédé unique.

Cette entente renouvelée et les investissements à venir vont permettre de consolider 25 emplois et d'en créer un de plus.