Transferts d’école envisagés pour 2000 élèves à Charlesbourg

Le ministère de l’Éducation a refusé la demande de construction d’une nouvelle école secondaire dans le secteur de Charlesbourg, à Québec, si bien que la Commission scolaire pourrait devoir procéder au transfert de quelque 2000 élèves d’ici quatre ans.

La Commission scolaire des Premières-Seigneuries appréhende le manque d’espace dans ses deux écoles secondaires de Charlesbourg depuis déjà quelques années.

« Notre clientèle a beaucoup augmenté au primaire au cours des dernières années, alors la vague atterrit maintenant au secondaire. C’est un tsunami qui nous arrive », affirme son président, René Dion.

Deux refus

Après avoir réclamé en vain deux agrandissements d’école il y a deux ans, la Commission scolaire était revenue à la charge l’an dernier en demandant la construction d’une nouvelle école secondaire, un projet qui a aussi été rejeté par le ministère de l’Éducation.

« On nous a dit qu’il y a des écoles qui sont plus dans le pétrin que nous et qu’il n’y avait pas assez d’argent pour combler tous les besoins cette année », a indiqué la directrice générale, Marie-Claude Asselin.

La Commission scolaire ne perd pas espoir et déposera un nouveau projet au cours des prochains mois. Une rencontre est d’ailleurs prévue à ce sujet aujourd’hui au ministère de l’Éducation.

Règle générale, Québec refuse de financer les projets d’agrandissement ou de construction de nouvelle école lorsqu’il y a de l’espace disponible dans d’autres établissements scolaires situés dans un rayon de 20 kilomètres.

Jeu de dominos

Cette règle pousse la Commission scolaire à envisager un « jeu de dominos » qui affectera aussi des élèves provenant d’autres secteurs.

À Charlesbourg et dans le secteur nord, le manque de places est déjà bien réel, si bien que 472 élèves provenant des bassins d’alimentation de l’école secondaire des Sentiers et de la polyvalente de Charlesbourg devront être transférés vers Beauport pour la rentrée 2019.

Pour leur faire de la place, des jeunes de Beauport pourraient aussi être déplacés vers l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne, à Beaupré, ce qui entraînera de nouveaux transferts dans les prochaines années.

D’ici 2022, la Commission scolaire estime qu’elle devra déplacer un nombre total de 2048 élèves (voir ci-bas).

Ces prévisions pourraient être revues à la baisse si Québec acceptait éventuellement de financer un agrandissement ou une construction d’école.

Rencontre réclamée

Un comité de parents, qui a été mis sur pied récemment, réclame une rencontre avec le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, à ce sujet. Mais même avec un feu vert provenant de Québec, il faudrait compter quelques années avant que de nouveaux locaux ne soient inaugurés.

Au cours des prochains mois, la commission scolaire élaborera différents scénarios afin de déterminer comment se feront les déplacements d’élèves envisagés.

Projection de déplacements d’élèves au secondaire

2019-2020 : 472 élèves

2020-2021 : 547 élèves

2021-2022 : 502 élèves

2022-2023 : 527 élèves

TOTAL : 2048 élèves

Source : commission scolaire des Premières-Seigneuries