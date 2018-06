Trump: le fond du baril

Poussé dans ses derniers retranchements et critiqué de toutes parts, même par son propre parti, Donald Trump a décidé de prendre des mesures afin d’arrêter de séparer les familles des migrants qui traversent illégalement la frontière des États-Unis.

Malheureusement, il est trop tard, le mal est fait.

Ces images insupportables ont fait le tour du monde.

LA FIN D’UN MYTHE

Il aura fallu une vague d’indignation mondiale pour que le président du pays le plus puissant de la planète se rende compte qu’il est inhumain de séparer de jeunes enfants de leurs parents.

Jusqu’à hier midi, le gars était sûr d’avoir raison.

Comment peux-tu prétendre incarner une quelconque autorité morale lorsque tu agis de la sorte ?

On ne sépare pas des bébés de leur mère, point.

Tu les mets ensemble dans des camps, mais tu ne les sépares pas.

Ça ne se fait pas. Pas aux États-Unis. Pas au pays de la statue de la Liberté.

Oui, un pays a le droit — je dirais même : le devoir — de protéger ses frontières. Mais il doit le faire de façon humaine.

Si les États-Unis ont pu pendant si longtemps donner la leçon au reste du monde, c’est parce que des milliards d’êtres humains croyaient au rêve américain, au mythe de la supériorité morale de ce pays, symbole de tolérance et de liberté.

Or, plus ça va, plus ce mythe s’effrite.

Bientôt, si ça continue, il n’en restera que des lambeaux.

Comment peux-tu dire aux leaders du monde entier de ne pas torturer leurs prisonniers quand la nouvelle patronne de ton propre service de renseignement dirigeait une prison secrète qui avait régulièrement recours à la torture ?

Quelle est ton autorité morale ?

LA « POLICE » DU MONDE

Pour diriger, il faut prêcher par l’exemple.

Or, quel exemple donnent les États-Unis au reste du monde, actuellement ?

Ce qui est en train de se passer est dramatique.

De moins en moins de gens écoutent le leader du monde libre lorsqu’il prend la parole.

On ne le considère même plus comme le leader du monde libre.

Le gars est à genoux devant Kim Jong-un et Poutine ! Il est en admiration complète devant leur pouvoir !

L’autorité, pour lui, ne se gagne pas, elle ne se mérite pas. Elle s’impose ! Par la force !

Vous imaginez ce qui se passerait demain si tous les citoyens du Québec cessaient de respecter et d’écouter les policiers ?

Ça serait le foutu bordel. L’anarchie.

Eh bien, c’est ce qui risque de se passer bientôt à l’échelle de la planète. Le président des États-Unis n’aura pas plus d’autorité morale que le pire des dictateurs.

Ça sera le règne du relativisme. Aucun pays ne pourra prétendre représenter la boussole morale du monde.

On se retrouvera sans phare, sans gouvernail, sans modèle, sans exemple.

Trump n’est pas seulement en train de saboter la réputation de son pays. Il est en train de saboter l’ordre du monde.

LA CHUTE DE L’EMPIRE

« On ne conserve jamais longtemps une autorité qu’on rend odieuse », écrivait Sénèque.

C’est ce qui est en train d’arriver à nos voisins du Sud.

Le géant va s’affaisser. Et le monde entier tremblera sous les secousses.