Un outil fort utile pour les campeurs

Les classificateurs vont apporter une attention particulière à l’entretien, la propreté, l’aménagement, le fonctionnement des équipements et la sécurité des installations. Ils doivent faire preuve de jugement pour constater l’état véritable de l’établissement de camping. Ils vont tenir compte uniquement d’éléments qui sont vérifiables comme une porte défectueuse, un toit qui coule... Ils accorderont aussi des points pour la présence de divers services et infrastructures qui sont mis à la disposition des campeurs. Ces services ne sont pas obligatoires pour les propriétaires, mais constituent un plus très intéressant pour les campeurs.

L’interprétation des fameuses étoiles que l’on voit sur les panneaux peut se traduire de la façon suivante : une étoile correspond à un établissement de camping qui rencontre partiellement les normes de qualité (500 à 599 points). Le deux étoiles est un établissement qui rencontre partiellement les normes et offre quelques services et activités (600 à 699 points). Pour le trois étoiles, on les décerne à un camping de bonne qualité offrant plusieurs services et activités (700 à 799 points). Le quatre étoiles est un terrain de camping de très bonne qualité offrant un éventail de services et d’activités (800 à 899 points). Finalement, au sommet de la pyramide avec un résultat se situant entre 900 et 1000 points on retrouve le camping cinq étoiles qui se veut un établissement d’excellente qualité, offrant un large éventail de services et d’activités.