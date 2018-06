Un pas de plus vers l’hospitalisation à domicile

L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) pense pouvoir diminuer de moitié la durée des séjours à l’hôpital de ses patients atteints d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) grâce à l’hospitalisation à domicile.

C’est du moins l’objectif du centre hospitalier avec le dévoilement, jeudi, du projet de recherche « FreeDom », tiré du nom du « FreeO2 », un appareil d’oxygénothérapie sophistiqué développé à Québec. Après l’avoir testé sur des centaines de personnes en milieu hospitalier, ses concepteurs sont désormais prêts à le céder à des patients qui pourront compléter leur traitement à la maison après un court séjour à l’hôpital.

Si les résultats sont concluants, cette nouvelle approche pourrait réduire considérablement le temps passé à l’hôpital des quelque 700 personnes qui sont annuellement traitées pour une MPOC à l’IUCPQ.

« C’est bon pour les patients et c’est bon aussi pour le système de santé, parce qu’au lieu de passer 8 jours à l’hôpital, ils vont passer entre 2 et 3 jours. C’est donc un gain majeur en termes de coûts, et puis ça libère des lits d’hôpital », se réjouit le Dr François Lellouche, chercheur à l’IUCPQ.

À distance

Le « FreeO2 » prend la forme d’un moniteur et a la capacité de mesurer en continu les besoins en oxygène du patient grâce à un capteur branché au bout du doigt. L’appareil peut transmettre à distance les données physiologiques de l’individu à son médecin. Le traitement comprend également un programme de téléréadaptation sous la supervision d’un physiothérapeute.

« On pense que c’est au moins aussi bon que la prise en charge habituelle », évalue le Dr Lellouche, puisque le suivi des équipes médicales demeure rigoureux. « C’est ce qu’on appelle une hospitalisation à domicile. Ils sont donc encore considérés comme étant hospitalisés. Ce ne sont pas des patients qu’on lâche dans la nature », lance-t-il.

Première mondiale

Le chercheur n’hésite pas à parler d’une « première mondiale », puisqu’aucun appareil ne permettrait un suivi aussi serré des besoins des patients atteints d’une MPOC. « Il n’y a pas de système équivalent qui existe », dit-il.

Pour le moment, deux patients ont accepté de prendre part au projet de recherche. « Ça fait plusieurs années que l’on travaille sur ce projet, et on se rend compte, avec les premiers patients, que ça se passe très bien et c’est ce qu’on espère voir sur un nombre plus important de patients », mentionne le Dr Lellouche.