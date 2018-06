Une nouvelle aventure pour Flip FabriQue

Photo Simon Clark Le maire Régis Labeaume, Alicia Despins, responsable de la culture, de la technoculture et des grands événements à la Ville de Québec, Bruno Gagnon, directeur général et artistique de Flip FabriQue, le metteur en scène Olivier Normand et quelques artistes de la troupe de cirque de Québec, lors du dévoilement du spectacle Féria.