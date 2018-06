Vin de la semaine: La Rosa branco 2016

La Rosa Branco 2016, Quinta de la Rosa, Douro, Portugal

Prix : 19,25 $

Code SAQ : 13566214

12,5 %

1,2 g/l

Après de nombreux coups de cœur pour le rouge de cette excellente Quinta du Douro, voici que le blanc débarque juste à temps pour le début de l’été! Élaboré à partir de quatre cépages locaux (viosinho, codega. Rabigato et gouveio), c’est un blanc bourré de parfums et de fraîcheur. Citron confit, acacia, melon, fleur de pommier et touche d’iode. C’est ample, presque riche, tout en étant précis et de bonne vivacité. Bien sec, le vin offre une finale épicée des plus agréables. À boire jeune et très frais, seul à l’apéro ou pour accompagner poissons et fruits de mer. Bref, l’été peut commencer!

*** $$