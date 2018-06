Voici la veste controversée que portait Melania Trump pour sa visite à la frontière

La première dame des États-Unis, Melania Trump, a rendu visite à des enfants sans-papiers lors d’une visite surprise à la frontière jeudi, en pleine polémique sur la séparation de familles de migrants entrés illégalement aux États-Unis.

C'est toutefois le manteau que l’épouse de Donald Trump a choisi de porter pour son passage à la frontière qui a retenu l'attention, et ce, pour les mauvaises raisons.

À son arrivée au Texas, Mme Trump portait une veste sur laquelle était inscrite la mention «Je m’en fous complètement. Et vous ?» (I really don’t care, do U?).

Il s’agirait d’un manteau de la marque Zara, selon le Daily Mail.

Le voici:

Capture d'écran

Un choix pour le moins étonnant dans les circonstances. S’agissait-il d’un message caché aux Américains ou à son mari?

L’histoire ne le dit pas...

Sondage Que pensez-vous du choix vestimentaire de la première dame? Un peu déplacé. Je ne vois pas le problème. Partagez votre résultat sur Facebook

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Melania est critiquée pour ses choix vestimentaires.

L’été dernier, elle avait rendu visite à des sinistrés de l’ouragan Harvey en talons aiguilles. Un choix de chaussures un brin surprenant pour se déplacer en territoire inondé, avouons-le.