Voici les 53 indispensables mode et beauté à glisser dans sa valise pour voyager avec style

Qualité plutôt que quantité? C’est mon mot d’ordre lorsque vient le temps d’organiser ma valise de voyage.

Maillots de bain abordables, accessoires funky ou encore vêtements confortables, je vous présente mes essentiels que j’ai mis dans mon sac de voyage juste avant de partir à l’aventure.

Sans plus tarder, découvrez les 53 articles mode et beauté dont je ne pourrais pas me passer en voyage.

