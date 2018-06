10 bénévoles experts et 3 organismes reconnus

Lors de son assemblée générale annuelle dressant le bilan des activités de sa 5e année de fondation, Bénévoles d’Expertise a profité de l’occasion pour instaurer une nouvelle reconnaissance et souligner les 5 ans d’engagement et de fidélité de bénévoles experts et d’organismes à vocation sociale.

Bénévoles experts reconnus : Régis Malenfant et Gérald Lavoie (de Charlesbourg), Dominique Carrier et François Giroux (de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge), Gervais P. Grenier et Fernand Bélair (de La Cite-Limoilou), Johanne Beauvilliers (de Lac-Beauport), Michel Paré et Patrick Ferrero (de Lévis) et Jean-François Boulet (de Montmagny). Organismes reconnus : Laura Lémerveil, Centre d’action bénévole de Bellechasse – Lévis – Lotbinière et Centre d’action bénévole du Contrefort. En 5 ans, 184 bénévoles experts ont réalisé 537 mandats auprès de 238 organismes représentant 7266 heures et dont la valeur est estimée à plus d’un million de dollars.

Prix Harfang des neiges

Photo courtoisie

La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée (FSTM) a mis la main sur le tout premier Prix Harfang des neiges (catégorie Coup de cœur Relève groupe) le 13 juin dernier lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale en présence de Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Les Prix Harfang des neiges ont été créés afin de reconnaître officiellement l’engagement et la contribution de personnes ou organisations œuvrant à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune. Sur la photo, Luc Blanchette (à gauche) remet le prix à David Craig, président de la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée.

Ceinture noire à 13 ans

Photo courtoisie

Félicitations à Laurianne Poitras (photo) de l’arrondissement Charny (Lévis) qui a obtenu avec brio sa ceinture noire au sein du Club de Taekwon-Do de Charny. Bravo Laurianne.

Meilleure cote de rendement

Photo courtoisie

Le Cégep de Sainte-Foy a souligné en grand la réussite de ses quelque 1900 finissants, le 5 juin dernier, lors de la 8e édition de la Cérémonie de fin d’études. En tout, plus de 25 000 $ en bourses ont été remis par la Fondation du Cégep de Sainte-Foy, grâce à la contribution de généreux partenaires. Parmi les distinctions décernées, notons la Médaille de bronze du gouverneur général, attribuée à l’étudiant qui a obtenu la meilleure cote de rendement, a été décernée à Émilie Harnois, étudiante de Sciences, lettres et arts. Sur la photo : Jean-Pierre St-Pierre, directeur des études du Cégep de Sainte-Foy ; André Darveau, vice-recteur à l’administration à l’Université Laval ; Émilie Harnois et Jean-François Richard, président du conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy.

Nouveau directeur général

Photo courtoisie

Félicitations à Christophe Nicolas qui est devenu récemment le nouveau directeur général du Centre de pédiatrie sociale de Québec. Fort d’un parcours de plus de 10 ans dans le monde des communications et de l’événement, Jean-Christophe a travaillé principalement dans le milieu philanthropique, notamment chez Opération Enfant Soleil et à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Situé au Patro Roc-Amadour, le Centre de pédiatrie sociale de Québec a pour mission de soutenir les enfants et leur famille en situation de vulnérabilité, afin d’assurer le mieux-être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et de leurs intérêts.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre Corbeil (photo), maire de Val-D’Or, 63 ans... Francesca Schiavone, joueuse de tennis italienne, 38 ans... Zinedine Zidane, ex-star de soccer, 46 ans... Félix Potvin, gardien de but de la LNH (1992-2004), 47 ans... Martin Deschamps, chanteur québécois, 47 ans... Colin Stuart Montgomerie, golfeur écossais (PGA) 55 ans... Frances McDormand, actrice américaine, 61 ans... Alain Morisod, pianiste suisse, 69 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 juin 2016. Claude Jean Devirieux (photo), 85 ans, journaliste qui a travaillé durant 30 ans à Radio-Canada... 2015. Dick Van Patten, 86 ans, acteur américain... Magali Noël, 83 ans, comédienne française, l’interprète de la célèbre chanson de Boris Vian Fais-moi mal Johnny... 2014. Marie Jacq, 94 ans, femme politique française... 2011. Peter Falk, 83 ans, acteur américain (Columbo).