12 jeux présentés à l'E3 qu’on veut absolument se procurer!

Nos lecteurs commencent à le savoir: notre collègue était en direct de Los Angeles la semaine dernière pour couvrir l’E3.

Au Québec, Kazzie et André lui donnaient un coup de main en couvrant les conférences diffusées sur le Web qu’elle n’avait pas le temps de couvrir.

Bref, tout le monde était très occupé par l’E3 et, surtout, angoissé à l’idée de dépenser beaucoup trop d’argent sur des jeux fort prometteurs à venir.

Dans un effort de couper dans notre liste d’achat — et de, surtout, vous faire des suggestions de jeux à surveiller de près —, voici notre sélection de jeux «favoris» de l’E3.

Les choix de Christine

Pokémon Let’s Go Pikachu & Pokémon Let’s Go Eevee

Sortie prévue: 16 novembre 2018

J’ai eu la chance d’essayer ce jeu — qui fait couler beaucoup d’encre depuis son annonce — à l’E3. J’ai capoté en jouant avec la Poké Ball Plus. J’avais l’impression d’être une véritable dresseuse de Pokémon, le rêve de plusieurs enfants et... adultes de 30 ans.

Mario Tennis Aces

Sortie prévue: 22 juin 2018

Avez-vous déjà vu un employé de Nintendo devenir compétitif? Moi oui, à Mario Tennis et c’était hilarant! Ce jeu — testé lors de mon séjour à Los Angeles fait vraiment sortir le Rafael Nadal ou la Steffi Graf en soi. Les animations sont époustouflantes, tout comme les contre-attaques. Très hâte de voir le mode en ligne!

Destiny 2: Forsaken

Sortie prévue: 4 septembre 2018

CAYDE, NON! Voir la bande-annonce m’a brisé le cœur! Au programme pour ce DLC: plus de raids, plus de PVP et une intrigue riche en émotions! On prépare nos mouchoirs pour essuyer les larmes de notre tristesse!

The Division 2

Sortie prévue: 15 mars 2019

La campagne du premier volet était très immersive et gardait les joueurs investis, puis, malheureusement, une fois l’histoire conclue, on tombait «au ralenti».

La progression devenait alors très fastidieuse; les gameurs passant des heures sans trouver d’améliorations pertinentes à leur arsenal.

Heureusement, la majorité des problèmes et plaintes des joueurs a été réglée avec les dernières mises à jour. Je vais donc surveiller The Division II de près!

Les choix de Kazzie

Death Stranding

Sortie prévue: inconnue

Death Stranding a un parcours assez spécial, ce qui a peut-être créé des attentes démesurées.

Après tout, c’est le premier jeu du légendaire réalisateur de jeux Hideo Kojima depuis sa séparation avec Konami, où il avait connu un succès monstre avec Metal Gear.

Les fans ont enfin pu en savoir plus à propos du nouveau jeu de Kojima lors de la conférence Sony à E3 2018. Des images de gameplay ont été dévoilées, mais le projet demeure toujours aussi mystérieux.

Aucune date de lancement n’a été divulguée. Le jeu sortira toutefois sur la PlayStation 4.

Overcooked 2

Sortie prévue: 7 août 2018

Les Dieux du jeu vidéo ont écouté vos prières: il y aura l’option de jouer en ligne dans Overcooked 2!

Ce défi culinaire est particulièrement amusant durant vos partys en gang, offrant une expérience de «couch coop» qui manquait tant dans le paysage gaming. Pour son deuxième, titre, Overcooked vous permettra enfin de vous connecter pour jouer en ligne, une option tristement manquante auparavant.

Lancement prévu le 7 août 2018, sur la Nintendo Switch. Pas de confirmation sur les autres consoles, mais bon, on peut s’y attendre!

Resident Evil 2

Sortie prévue: janvier 2019

Dans la catégorie «on ne s’attendait pas à ça», Resident Evil 2 est pas mal au sommet.

Dans cette reprise, les gameurs pourront revivre l’introduction de Leon, nouvelle recrue du Racoon City Police Department. Au menu: terreur et ambiance macabre! C’est une très bonne idée comme remake.

Le lancement est prévu pour janvier 2019 sur PS4, Xbox One et Windows. C’est bientôt, ça!

Just Cause 4

Sortie prévue: 4 décembre 2018

Révélé durant la conférence E3 de Microsoft, Just Cause 4 promet encore plus d’action que ses prédécesseurs, ce qui est tout un exploit.

Soyons honnêtes: Just Cause, c’est surtout pour s’amuser et décrocher. Loin des grandes énigmes à résoudre ou des casse-têtes enrageant, c’est la série parfaite pour s’amuser comme des fous!

Le lancement est prévu pour le 4 décembre 2018, sur PS4, Xbox One et Windows.

Les choix d’André

Cyberpunk 2077

Date de parution: mi-2019, si tout va bien

J’ai déjà une relation amour-haine avec ce jeu! Étant un grand fan de The Witcher III, j’avais très hâte au prochain projet du studio Projekt Red.

Malheureusement, la première bande-annonce — où un robot féminin se fait mitrailler pour la beauté de la chose — m’avait laissé de glace, malgré la prémisse futuriste, ma foi, fort intéressante.

Même réaction pour la seconde bande-annonce révélée au cours de l’E3: l’esthétisme est intéressant (ça fait changement du look de nuit fort populaire dans le genre), mais le héros semble un peu trop douchebag à mon goût.

Toutefois, à force de lire sur le projet, ma curiosité est devenue un réel intérêt: il sera finalement possible de choisir le sexe et l’apparence du héros.

De plus, l’oeuvre est également inspirée de Cyberpunk 2020, un jeu de table culte. On aurait conservé une partie de ses règlements, une variété de rôles à interpréter (ou de classes de personnages, si vous préférez).

Bref, on se dirige vers un jeu aussi magnifique que The Witcher III, mais plus flexible côté héros.

J’ai très, très hâte.

Spider-Man

Date de parution: 7 septembre 2018

Un jeu de Spider-Man qui fait écho à la mécanique de la série de jeux Arkham mettant en vedette Batman et ses vilains? Une très bonne idée!

On espère maintenant que les «quick time events» seront limités et que le jeu aura beaucoup de profondeur.

The Last Of Us, Part II

Date de parution: Fin 2018, début 2019 selon les dernières rumeurs

Ce jeu! Ce damné jeu!

Le premier épisode m’a rivé au divan. Sans blague, ça faisait des années que je n’avais pas passé une nuit blanche à jouer à un jeu et c’est arrivé avec The Last Of Us sans le vouloir, ni m’en rendre compte.

Pire encore, j’ai littéralement pleuré en jouant lors de la séquence de l’hôpital. Jouer avec des larmes qui tombent sur une manette, ce n’est pas le meilleur feeling au monde, mettons.

Bref, The Last Of Us est une oeuvre d’art et j’étais un brin «choqué» qu’on «ose» y coller une suite. Mais bon, nous voici devant le fait accompli alors autant l’essayer.

NB: Désolé du manque d’information. Malgré mon emploi, je me garde une petite gêne pour tout lire et voir sur ce second tome. C’est à quel point mon obsession est grave.

Sable

Date de parution: au cours de l’année 2019

Je suis obsédé par cette bande-annonce depuis son dévoilement. Le graphisme rappelle autant la plume — et l’univers — de l’illustrateur français Moebius que l’animation du Studio Giblhi et, bien qu’on doute que la chanson se retrouve sur le jeu, la pièce de Japanese Breakfast est judicieusement utilisée ici.

À ce jour, on en sait très peu sur Sable, mais on promet une aventure solo, mais pas aussi esseulée que Journey, par exemple. À suivre, donc.