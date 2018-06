7 maillots vraiment cool pour profiter du soleil

En collaboration

Du bikini à rayures au une-pièce vraiment cool en passant par le maillot sport, il est venu l’heure de faire une razzia pour pimper vos photos estivales sur votre Instagram.

Notre plus grande trouvaille? Les modèles chez La Baie d’Hudson qui sont vraiment abordables, en plus d’être hyper tendance. Utilisez le code SAVE15 et obtenez 15 % de rabais additionnel sur votre commande. YEAH!

La Baie d'Hudson

1. Bikini fleuri à volants de Topshop, 80 $. Achetez en ligne

La Baie d'Hudson

2. Bikini réversible à rayures de EVERYDAY Sunday, 74 $. Achetez en ligne

La Baie d'Hudson

3. Une-pièce sport à fermeture éclaire de Next, 79,20 $. Achetez en ligne

La Baie d'Hudson

4. Bikini sport de Design Lab, 39,98 $. Achetez en ligne

La Baie d'Hudson

5. Une-pièce à encolure plongeante de Topshop, 40 $. Achetez en ligne

La Baie d'Hudson

6. Bikini fleuri de EVERYDAY Sunday, 80 $. Achetez en ligne

7. Une-pièce au motif d’ananas de Design Lab, 39,99 $. Achetez en ligne

La Baie d'Hudson

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook !