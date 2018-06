NOËL, Thérèse Trudeau



Au CHU - CHUL, le 11 juin 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Thérèse Trudeau, épouse de feu monsieur Benoît Noël, fille de feu madame Marie-Ange Léveillée et de feu monsieur Amédée Trudeau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 12h30 à 14h30.L'inhumation suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Louise), Pierre (Nathalie), Richard (Christiane), Denis (Sylvie) et Carole (Réjean); ses petits-enfants: Martin, Patrick, Kelly, Loïc, Paolo, Sacha, Marie-Soleil, Jonathan, Alexandre, Alvine, Véronique, Julie et leurs conjoint(e)s; ses dix-huit arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Roland (feu Pierrette), feu Jeannette (feu John), feu Françoise (feu Arthur), feu Robert (Odette), feu Marcel (Suzanne), Amédée (Jeannine), Nicole, et leurs enfants. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 2e étage ainsi que le Dr Benoît Dubuc du CHUL pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Un merci spécial à l'infirmière chef Martine pour sa présence et son soutien ainsi qu'à tous ceux qui se sont occupés de notre mère dans la chambre 2321 et aussi un sincère remerciement à Gisèle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec, téléphone : 418 656-6241, site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.