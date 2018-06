Anick Dumontet est en couple

Fan de la série Six Feet Under, Anick Dumontet était loin de se douter qu’elle trouverait l’amour... avec un croque-mort. L’animatrice et son conjoint Éric LeSieur ont profité de la première de Fame, mercredi, pour officialiser leur union après près d’un an de fréquentation.

« Ça fait un petit bout, mais on restait discrets. Je me plais à dire que c’est mon Nate de Six Feet Under », s’exclame-t-elle en riant à son arrivée au Théâtre St-Denis.

Bien qu’ils ne se fréquentent que depuis un an, les deux tourtereaux se connaissent depuis de nombreuses années déjà.

« Éric s’occupait de remplir les sièges pendant le Gala Artis depuis 12 ans. Je pensais vraiment qu’il était régisseur de plateau, parce que je le voyais toujours. Puis, l’été dernier, on s’est croisés sur une terrasse. Je lui ai demandé sur quelle émission il travaillait et il m’a répondu qu’il était propriétaire de salons funéraires. Je ne me serais jamais attendue à ça ! », relate-t-elle.