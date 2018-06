Quel est donc ce fameux plan de Marc Bergevin et, du même coup, celui de Geoff Molson ? Le moment est venu de jeter les cartes sur la table.

Et Bergevin n’a plus le droit à l’erreur. À moins que son complice des dernières années, l’actionnaire majoritaire, lui donne l’absolution une autre fois.

Mais, cette fois-ci, le contexte est bien différent. La dernière saison a pris fin dans un désintéressement général. La patience des partisans a été mise à dure épreuve et les résultats n’ont pas tardé à créer un climat plutôt malsain.

Si on a longuement attribué à la mauvaise attitude des patineurs tous les événements désastreux de la dernière année, la haute direction n’a rien fait pour redresser une situation menant l’organisation à un constat d’échec.

Il faut trouver maintenant les solutions, et j’imagine que les solutions, on les retrouve dans le fameux plan.

Un impact

Jusqu’ici, Dominique Ducharme et Joël Bouchard ont joint le Canadien. Une excellente nouvelle.

Geoff Molson n’a pas voulu créer un poste de président du secteur hockey. Dommage.

Alex Galchenyuk a quitté pour l’Arizona en retour de Max Domi. L’avenir nous dira qui a eu raison. Cependant, on ne bâtit pas une équipe capable de compétitionner à un niveau très élevé uniquement avec des joueurs qui ont du caractère, qui se présentent chaque soir, qui ne craignent pas de saigner du nez pour les succès de l’équipe.

Il faut des joueurs talentueux.

Bergevin a débarqué à Dallas avec un attaché-case bien rempli. Il possède le 3e choix au premier tour et quatre choix de deuxième ronde. De quoi faire saliver quelques-uns de ses homologues.

Il y a aussi le dossier de Max Pacioretty qui alimente les rumeurs à Dallas.

Le fameux plan doit également inclure des négociations avec John Tavares... mais le joueur de centre est-il intéressé à évoluer pour le Canadien ? Il désire s’associer à une équipe ayant des chances de gagner la coupe Stanley dans un avenir très rapproché.

Aucune garantie

Pas certain que le Canadien et Bergevin peuvent lui offrir cette garantie. Surtout quand une équipe qui a terminé au 29e rang en attaque l’an dernier échange un de ses joueurs les plus talentueux en attaque.

Sauf que Bergevin a des outils.

Reste à savoir comment il va les utiliser. Comme je le précisais, il n’a plus droit à l’erreur. Il a épuisé toutes les options. Il lui en reste une, en fait. La générosité de son patron.

Mais, il y a toujours des limites. On ne peut pas pousser sa chance éternellement.

Ce que le fameux plan ne prévoit pas, c’est la reconstruction de l’équipe. Le mot reconstruction n’existe pas dans le vocabulaire de l’entreprise. Cependant, quand on a fait chou blanc sur plusieurs dossiers, notamment celui de dénicher un joueur de centre, il faut parfois prendre du recul.

Pour que le fameux plan fonctionne, d’ici la mi-juillet, Bergevin devra avoir résolu les problèmes qui surgissent chaque année, problèmes occasionnés par les erreurs répétées sur l’évaluation des effectifs, sur l’embauche de jeunes joueurs, sur le développement des patineurs et sur des transactions qui n’ont jamais fait progresser l’entreprise.

Pas de problème

S’il décide de se départir de Pacioretty, pas de problème. Mais, saura-t-il obtenir un ou des joueurs qui amélioreront la situation ? Sur le marché des joueurs autonomes sans restriction, saura-t-il faire les bons choix ?

Les Kings démontrent un intérêt. Mais, sincèrement, qu’ont-ils à proposer à Bergevin ? Les Sabres de Buffalo exigent le choix du Canadien au premier tour pour les services de Ryan O’Reilly, qui doit toucher un boni de plus de 7 millions $ le 1er juillet. Certes, il pourrait améliorer l’équipe sur le champ, mais doit-on sacrifier un joueur talentueux, qui a des chances d’évoluer dans l’organisation pendant plusieurs années pour un vétéran ? C’est vrai, il évolue au centre... mais n’est-ce pas l’occasion de faire du « shopping » et de bien analyser ce que le marché a à offrir ?

Si le fameux plan prévoit de changer l’image de l’équipe, de chasser les indésirables, c’est le moment choisi... mais chaque décision devra être prise après une analyse approfondie.

L’arrivée de Ducharme et de Bouchard, deux noms qui étaient inscrits dans le plan de relance, permet d’avoir une meilleure évaluation.

Les prochains jours s’annoncent intéressants.

Bergevin n’a plus le droit à l’erreur, cependant, il a le droit de réaliser un coup fumant.

Les partisans posent souvent la question : « S’est-il passé quelque chose avec le Canadien ? Que va faire Bergevin ? »

Ils sont anxieux et impatients.

Convaincre Tavares

Doug Weight et John Tavares avaient une excellente relation.

Sauf que l’embauche de Barry Trotz convaincra-t-il le capitaine de la formation qu’en fin de compte, les Islanders de New York vont progresser plus rapidement ?

À partir du 24 juin, s’il n’a toujours pas accepté une offre des Islanders, Tavares et son agent Pat Brisson auront l’occasion de rendre visite à quelques équipes de la Ligue nationale.

Les rumeurs veulent qu’ils auraient identifié cinq formations.

Le temps presse pour Lou Lamoriello. Ça explique l’arrivée de Trotz, et aussi ça démontre que les propriétaires ont la ferme intention de changer l’image de l’entreprise.

Il faut prévoir que Philipp Grubauer, qui était l’un des deux gardiens des Capitals de Washington, pourrait bien se retrouver à Brooklyn, lui qui évoluait sous les ordres de Trotz et qui avait même mérité le droit de disputer le premier match des séries éliminatoires des Capitals face aux Blue Jackets de Columbus.

Panarin : à surveiller

Si Tavares capte l’attention présentement, il y a un nouveau joueur qui vient d’apparaître sur la liste des patineurs les plus convoités.

Artemi Panarin aime bien Columbus, mais pas au point d’y demeurer plusieurs saisons.

Il a avisé la direction qu’il n’a aucunement l’intention d’accepter une prolongation de son entente. Il lui reste une autre saison et les Blue Jackets auraient pu lui proposer une nouvelle entente à partir du 1er juillet.

Panarin est un joueur spectaculaire, un patineur très créatif.

Quand on pense à un athlète qui peut donner du « punch » à une attaque, Panarin appartient à cette catégorie.