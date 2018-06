Boivin à la reconquête des fans

Quand je me suis enfin retrouvé dans une salle de conférence avec Patrick Boivin, j’étais en retard de quinze minutes. Mon GPS était devenu fou en mettant les quatre roues sur Décarie et ne s’était pas amélioré en piochant pour entrer dans le centre-ville.

J’ai peut-être été un peu brusque avec M. Boivin : « Ne cherche pas les raisons pour lesquelles les fans n’achètent pas les tickets pour vos matchs, les gens ne veulent pas mettre les pieds dans cette ville de schnolle. Les promoteurs de boxe, l’Impact, tout le monde se plaint. Quand faut stationner à la Place Bell le samedi soir pour aller à la boxe au Centre Bell, t’as un maudit problème ! »

La tirade m’a fait du bien. Et ça n’a pas enlevé son sourire au président des Alouettes : « J’espère que tu n’as pas raison, qu’il y a d’autres causes de cette désaffection parce que la circulation, on n’a pas le contrôle là-dessus », a-t-il précisé avant de s’installer devant un écran où on projetait des slogans et des thèmes que les Alouettes allaient mettre de l’avant.

Montré-als

Patrick Boivin et son équipe ont fait leurs devoirs. Ils ont trouvé un mot clé pour envoyer leur message. MontréALS, le ALS étant évidemment un rappel des Alouettes lié à Montréal.

J’ai objecté que les Alouettes étaient l’équipe de tout le Québec, mais Boivin a répliqué que l’équipe était basée à Montréal et qu’il fallait reconquérir la ville d’abord, quartier par quartier, s’il le fallait.

C’est impressionnant comme plan. Je ne sais pas si ça va fonctionner si l’équipe ne se met pas à gagner. C’est comme l’expérience client améliorée au Centre Bell, si le Canadien reste aussi pourri, y peuvent bien donner leurs hot-dogs, ça n’empêchera pas les spectateurs de chialer.

Mais on souhaite voir les joueurs des Alouettes s’impliquer de diverses façons. Et en même temps, faire vivre à travers le football des éléments de la vie montréalaise : gastronomie, culture, musique, histoire. Arriver à faire de chaque match un happening, profiter des pauses du jeu pour intégrer ces éléments à l’expérience des fans.

Mais l’équipe, elle ?

Patrick Boivin a le contrôle sur tous les aspects du marketing de son organisation. Ce qu’il ne peut contrôler, c’est le produit sur le terrain. Il est obligé de faire confiance à Kavis Reed. J’ai picossé un peu, le président est resté ferme sur ses positions. Kavis peut dormir tranquille, M. Boivin y fait confiance.

Mais une heure de bonne jase montre à quel point la débandade de l’équipe remonte à plusieurs années. En fait, elle remonte à la mainmise sur toute la structure de l’organisation par Jim Popp.

Popp contrôlait tout. Il ne transmettait pas l’information au président en poste, il prenait les décisions en se référant au propriétaire Bob Wettenhall et, surtout, il ne voyait pas l’arbre qui cachait la forêt : « Je ne veux pas faire de procès, mais comment a-t-on pu négliger autant la relève à un poste aussi vital que celui de quart-arrière ? Les jeunes quarts de la ligue ont été développés pendant plusieurs saisons derrière un quart no 1. Quand le temps est venu de jouer, ils étaient prêts », de dire Boivin.

Si les jeunes quarts ne sont pas prêts chez les Alouettes, les jeunes présidents le sont. C’est simple, ils ont tout repassé, tout ressassé. Ils connaissent les raisons de l’abandon des fans. Ils connaissent le profil de ceux qui sont restés, ils ont fait établir le profil de ceux qu’ils espèrent voir les remplacer.

Je suis sorti des bureaux des Zoiseaux presque convaincu que si l’équipe connaissait le moindrement une bonne période de succès, la partie marketing pouvait être gagnée...

Puis, j’ai retrouvé mon auto que le GPS avait égarée à quinze minutes de marche, j’ai roulé 10 mètres...

J’ai vu le précipice, les clôtures, le signe de détour... j’ai tourné, le GPS a encore capoté...

Et j’ai perdu confiance...

Dans le calepin

En attendant de retrouver ma ville favorite après quelques semaines de vacances, je vais dîner ce midi à Lachute avec ti-Lou. On va être sur une terrasse, prêts à jaser du CH et de Simon Kean. Un perd, l’autre gagne. Après, nowhere quelque part en moto...