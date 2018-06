Brooks Orpik et Philipp Grubauer passent à l’Avalanche

Les Capitals de Washington ont échangé le défenseur Brooks Orpik et le gardien Philipp Grubauer à l’Avalanche du Colorado contre leur choix de deuxième ronde, vendredi, dans le cadre du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), à Dallas.

Le choix acquis représente le 47e choix au total de l’encan 2018.

«Nous remercions Brooks et Philipp pour leurs contributions à notre organisation, a souligné le directeur général des Capitals, Brian MacLellan, au site web de la LNH. Philipp a été un vrai professionnel, un super coéquipier et nous lui souhaitons le meilleur. Brooks a été un grand leader et a joué un rôle important auprès de nos jeunes joueurs dans les quatre années qu’il a passées avec nous. Il s’agissait d’une transaction difficile à faire, mais nous devions la faire afin de nous donner un peu de flexibilité pour le futur.»

Orpik a produit 10 points en 81 parties cette saison. Pour sa part, Grubauer a joué 26 parties (15-10-3) en saison régulière avec les Capitals en 2017-18. Il a maintenu une moyenne de buts accordés de 2,35 et au taux d’efficacité de ,923.