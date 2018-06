Cheeese!: pas facile de refaire sa vie

Est-ce possible de refaire sa vie avec une « ex » jalouse dans les parages et un meilleur ami très envahissant ? Claude Montminy s’intéresse à cette question avec la comédie romantique Cheeese ! présentée cet été au Nouveau théâtre de l’Île d’Orléans.

À l’affiche à partir de demain, Cheeese ! raconte l’histoire de Luc, un photographe de mariage qui essaie de refaire sa vie après avoir été largué par une top-modèle internationale. Un type conservateur, très ordonné, vieux garçon et incapable de faire le ménage dans sa vie.

« Luc sort tranquillement d’une rupture difficile et d’un état de dépression. Il retrouve, du jour au lendemain, Annie, un vieil amour de ses années de secondaire, et cette nouvelle relation sera mise à l’épreuve par son meilleur ami, un voisin très envahissant, et par son ex, top-modèle », a résumé Claude Montminy lors d’un entretien.

L’auteur, qui est codirecteur du Nouveau théâtre de l’Île d’Orléans, avait envie, avec ce texte, de s’intéresser à ces gens qui essaient, après une peine d’amour, la perte d’un être cher ou après avoir vécu un événement traumatisant, de passer à autre chose.

Claude Montminy a remanié le texte qu’il avait écrit en 2011 et qui avait vieilli un peu.

« Les comédies ne vieillissent pas toujours bien lorsqu’il y a des références à l’actualité. C’est surprenant comment les choses peuvent changer en seulement sept ans », a fait remarquer l’auteur, qui a remporté en octobre dernier le prix pour la Meilleure nouvelle comédie canadienne, aux Tom Hendry Awards, à Toronto, pour la pièce Maestro.

Attachement

L’émergence du mouvement #Metoo l’a aussi amené à changer certains éléments de la pièce.

« On a constaté, lors des premières lectures, qu’il y avait des choses dont on n’était pas tout à fait certain si ça pouvait passer aujourd’hui. Ce n’était pas problématique il y a sept ans, mais les choses ont changé », a-t-il dit.

Chantal Dupuis avoue avoir quelques affinités avec le personnage d’Annie, une biologiste marine qui découvre, par l’entremise d’un voisin envahissant et d’une ex toujours dans le décor, le passé de Luc.

« Il n’a pas fait le ménage dans sa vie et ça trouble Annie. Ça l’empêche d’aller plus loin avec les sentiments qu’elle a à son endroit. Elle a aussi de la difficulté à passer par-dessus sa jalousie. Je ne suis pas jalouse, comme Annie, mais je suis une fille spontanée, sympathique, souriante, maladroite et qui se met parfois un pied dans la bouche », décrit la comédienne.

Les personnages, ajoute Claude Montminy, sont une des forces de Cheeese !

« Ils vivent des événements qui ont été inspirés par de vraies personnes et qui nous sont déjà arrivés. On s’attache à eux et on se reconnaît », a-t-il indiqué.