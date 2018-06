Des ambitions de comédien

Thomas Postigo, 15 ans, fils de Marina Orsini et Serge Postigo, suit déjà la trace de ses parents... mais à la façon 2.0. Il y a près d’un an, l’adolescent lançait ClassiMation, sa chaîne YouTube consacrée à l’animation 3D.

« Je compte être acteur, mais je me concentre pas mal sur YouTube en ce moment. Je commence à avoir pas mal de support de personnes qui me disent que j’ai appris quatre fois plus vite que d’autres personnes dans ce que je fais », révèle le jeune homme, accompagné de sa mère, sur le tapis rouge de la comédie musicale Fame, mise en scène par son père.

Sa maman s’avoue d’ailleurs très fière du travail qu’accomplit son fiston.

« Il est très bon. Il a pas mal de talents », confie-t-elle.