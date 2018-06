BERNIER CARON, Marie-Paule



"Chère maman, reposez maintenant en paix avec papa qui vous a attendu là-haut depuis 18 ans et soyez heureux ensemble dans l'éternité."À la merveilleuse Résidence Le Havre du Lac de Sainte-Félicité, le 19 juin 2018, à l'âge de 92 ans et 1 mois, s'est envolée dans le calme et la sérénité vers un monde sans chagrin ni tristesse, madame Marie-Paule Bernier épouse de feu monsieur Valère Caron. Fille de feu dame Exilia Caron et de feu monsieur Ferdinand Bernier, elle demeurait à Saint-Cyrille de Lessard, comté de L'Islet. Elle était la mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère de: André (Ghislaine Labrie); Lorraine (Raynald Thibault), leurs enfants Karl, Christian et leur famille; Doris (Paul-Aimé Dubé), leurs enfants Jonathan (Sonia Rodrigue et leurs enfants Juliette, Thomas et Félix), Guillaume (Nadia Gaulin et leurs enfants Philippe et Maélie) et David (Marie-Pier Labarre et leurs enfants Zack et William); Lucette; Carole (Jacques Morin), leurs enfants Mylène, Olivier, Véronique et leur famille. Elle est allée rejoindre tous ses frères et sœurs. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à toutes ces précieuses personnes de la Résidence le Havre du Lac qui ont embelli ses derniers moments de vie de façon très professionnelle, avec beaucoup de dévouement, de discrétion, de gentillesse et d'amour; vous êtes des personnes exceptionnelles. Également, un clin d'œil à Roxanne Bourgault de L'Islet pour son humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350 Avenue Saint-David, Montmagny, QC G5V 2K2. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9h. L'inhumation aura lieu par la suite au cimetière paroissial " À l'ombre du clocher ". La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire