[VIDÉO] Elle boit le pipi de son chien et prétend que cela guérit l’acné et le cancer

Chez nos voisins du sud, il n’y a pas que le président qui sème la controverse. Cette madame aussi ne donne pas sa place.

La dénommée Lynn Lew (qui s’appelle étonnamment wh1tneyw1scons1n sur Instagram) a récemment mis en ligne une publication Facebook dans laquelle elle s’insurge contre «les compagnies pharmaceutiques [..] qui paient des lobbyistes pour que les politiciens vous fassent acheter des médicaments dispendieux.»

Selon elle, ces entreprises garderaient secret un remède très abordable et facile d’accès: l’urine de chien, aussi connue sous le nom de pipi de chien ou encore de façon plus vulgaire de pisse de cabot.

Dans la vidéo qui accompagne la publication, on peut voir madame Lew se remplir un bon grand verre de pipi frais, à même le zwoui-zwoui de son compagnon poilu.

Sans hésitation, elle le cale ensuite d’un seul trait comme un Éric Lapointe assoiffé, un soir de St-Jean.

Capture d'écran / Facebook Lynn Lew

Toujours selon cette illuminée, boire de l’urine canine guérirait le cancer (LOL), diminuerait la douleur (COOL) et préviendrait l’enflure des articulations (UNE CHANCE!).

Et tout ça, c’est par-dessus le marché, parce qu’en début de vidéo, elle avait aussi stipulé que son bon grand verre de pisse quotidien avait aussi guéri son acné, en plus de lui procurer un teint éclatant.

Évidemment, au Sac de Chips, nous insistons sur les dangers de répéter une telle expérience à la maison.

Boire du pipi de chien est non seulement désagréable; c’est aussi déconseillé.

En tout cas, c’est ce qu’ils disent sur Doctissimo.

Sur ce, Way To Go, madame!

On vous lève notre verre de Pee-Schnapps (ou de I.Pee.A., ou de Pissner. C’est comme vous voulez.)

Santé! Iglou-iglou-iglou! Elle est des nôôôôôôtres.....