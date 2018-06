Près de 5 mois après son départ d’Énergie 98,9, voilà qu’Élodie Déry retrouve un micro à BLVD 102,1 pour la saison estivale.

Elle sera en ondes dès lundi, 10h. Elle indique cependant qu’elle aura des horaires variés, selon les semaines, en raison de différents remplacements. Elle accompagnera aussi les auditeurs la fin de semaine.

Elle était en studio vendredi matin pour annoncer la nouvelle, mais l’animatrice a également fait une vidéo en direct, sur Facebook, pour annoncer la nouvelle.

«J’ai envie de vous partager quelque chose ce matin. C’est juste parce que c’est vraiment une belle nouvelle heureuse dans ma vie. Ça fait quatre mois et demi que je n’ai pas de micro. Je vous retrouve ce matin en ondes», a-t-elle affirmé.

«Je vais avoir un micro cet été! Je vais vous jouer de l’excellent rock tout l’été à BLVD 102,1», a ajouté Déry.

«Je commence lundi guys! Vous n’avez pas idée à quel point ça m'a manqué de faire de la radio. Ceux qui sont proches de moi, mes amis, ma famille, savent que pendant un bout je me disais : "ça va-tu arriver que je ne refasse jamais de la radio?". Je sais que c’est niaiseux de penser à ça quand ça fait seulement quelques mois. Quand t’aimes vraiment quelque chose et que tu sens que tu as l’occasion de le perdre, de l’échapper... vous savez c’est quoi le feeling, à quel point ça peut venir nous chercher en dedans...»

L’animatrice a ensuite tenu à remercier tous ceux qui lui ont envoyé des mots d’encouragement.