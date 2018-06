La très attendue exposition Berthe Morisot Femme impressionniste s’est ouverte hier au Musée national des beaux-arts du Québec. Organisée en collaboration avec la Fondation Barnes, le Dallas Museum of Arts et le Musée d’Orsay, elle présente une soixantaine de toiles provenant d’institutions publiques et de collections privées explorant des thèmes tels que la vie bourgeoise du 19e siècle, les jardins, la mode, le travail domestique féminin, notamment. Elle met de l’avant le parcours artistique de l’une des fondatrices du mouvement impressionniste de la fin du 19e siècle et réaffirme son rôle en tant que personnalité incontournable de cet important courant artistique. Jusqu’au 23 septembre. Information et billets : mnbaq.org.

Née en 1841, Berthe Morisot est considérée aujourd’hui comme l’une des artistes les plus influentes de l’impressionnisme, mouvement auquel se rattachent Claude Monet, Edgar Degas et Pierre-Auguste Renoir. Pour elle, la peinture constituait un moyen de « fixer quelque chose de ce qui passe ».

Cette exposition est la première consacrée à cette figure majeure de l’art en Amérique du Nord depuis 1987.