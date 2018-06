Fête nationale sur les Plaines: «C’est un cadeau d’être ici», estime Mitsou

De tous les artistes qui participeront au spectacle de la Fête nationale à Québec, samedi soir, il n’y en a probablement aucun qui sera plus nerveux que Mitsou avant de monter sur la scène des plaines d’Abraham.

«Ça se peut que je décède», a-t-elle lancé en riant, vendredi, lorsque le Journal l’a rencontrée juste avant le début d’une répétition.

On peut comprendre son trac. Bien installée à la radio depuis dix-sept ans, Mitsou ne chante plus que très rarement devant un public. À Québec, la dernière fois remonte à son apparition lors du show de RBO, au Centre Vidéotron, en 2015.

Sa présence sur les Plaines sera l’occasion de souligner les trente ans de la sortie l’album El Mundo et de la chanson qui a fait d’elle une vedette à l’âge de 17 ans, Bye bye mon cowboy.

Son tour de chant prendra la forme d’un pot-pourri de quatre de ses plus grands hits qu’elle interprétera avec d’autres vedettes du spectacle. Pas besoin de savoir lire dans les feuilles de thé pour deviner lesquels : Outre Bye bye mon cowboy, on entendra Les Chinois, Dis-moi, dis-moi et Lettre à un cowboy.

«C’est Jean-François Blais (le metteur en scène) qui a eu le flash. Il a été poussé par l’enthousiasme d’Isabelle Boulay qui lui a dit : il faut qu’elle soit là et je veux chanter avec elle. C’est un cadeau pour moi d’être ici.»

Malgré cette invitation, Mitsou n’envisage pas de se remettre à temps plein à la musique. «Je veux réserver la musique à des espaces de plaisir. Le business a vraiment changé. Il faut être fait fort pour ne compter que sur la musique. Ce serait trop douloureux émotivement de me mettre dans cette position de vulnérabilité.»