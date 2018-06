François Lambert a rencontré l’amour sur... le web

Le cœur de l’ex-dragon, François Lambert, n’est plus à prendre. Et c’est grâce au web qu’il a fait la rencontre de sa nouvelle flamme, Marilyn Cantin, spécialiste en communication et mannequin.

« C’est Instagram qui nous a matchés ! Vous savez la phrase People you may know... Ça s’est fait mutuellement. On ne se rappelle pas qui a fait le clic en premier, mais ça a cliqué », confie l’homme d’affaires, accompagné de sa conjointe, sur le tapis rouge de Fame, mercredi dernier.

Le nouveau couple profitera des vacances estivales pour unir leurs familles respectives, les deux ayant eu des enfants de relations précédentes.

« Marilyn a un petit garçon de 4 ans et demi. Mes enfants ont 17 et 15 ans. On fera des vacances en famille, sûrement au chalet. Puis, tous les deux, on se planifiera un voyage quelque part, probablement l’Italie. C’est un pays que je n’ai pas visité encore », révèle-t-il.