Gagnants de la finale de Made With Love à Québec

Le 11 juin dernier, Vincent Thuaud a été couronné gagnant du prix média de la compétition de mixologie MADE WITH LOVE, finale de Québec. Des barchefs de renom ont alors déployé tout leur talent et leur audace pour créer un cocktail inédit, au grand bonheur des épicuriens réunis au Château Frontenac pour l’événement. Une victoire bien méritée pour celui qui a roulé sa bosse dans différents établissements de la ville, notamment le Maelstrom, le Bureau de poste et le Cercle. Depuis décembre dernier, il est à la tête de Chez Tao, resto-bar du quartier Saint-Sauveur. Pour en savoir plus sur la compétition, sur les gagnants et obtenir les recettes qui ont séduit le jury : enjoymadewithlove.com

Photo courtoisie

Vincent s’est démarqué avec son cocktail final, le Fleur de Coco, à base de rhum Flor de Cana, lequel se marie aux saveurs exotiques de noix de coco, de banane, de lime et d’épices.

Gagnants de MADE WITH LOVE Québec

Prix des juges

1. Kevin Gaffney - Le Sam, Bistro Evolutif

2. Luc Pouliot - Shaker Saint-Joseph

3. Vincent Thuaud - Chez Tao

Prix du public

Photo courtoisie

1. Luc Pouliot- Shaker St-Joseph

2. Vincent Thuaud - Chez Tao

3. Yury Feuiltault - L’Atelier

Prix Média

Vincent Thuaud - Chez Tao