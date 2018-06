Inauguration du Party Expert Bouvier

Le 16 juin dernier, Party Expert, spécialisé dans la vente d’accessoires de fête et de ballons, a inauguré un nouveau magasin à l’Espace Bouvier. Il s’agit de son plus grand magasin à Québec. Sous le thème La guerre de l’infini, l’événement a fait la joie des petits et des grands alors que le superhéros HULK et les Avengers étaient de la partie et qu’un service de maquillage était sur place. Rabais et cadeaux étaient également offerts à la clientèle venue découvrir ce nouvel espace ludique et festif. Information : party-expert.com

Photo courtoisie