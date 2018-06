La Couronne s’attaque aux propos d’un juge

Dans un dossier où un juge avait commenté le physique d’une ado pour évaluer son consentement à se faire toucher par un chauffeur de taxi, la Couronne affirme qu'il faut dénoncer les préjugés sur ces victimes d'agression.

« Tout attouchement non souhaité, aussi minime soit-il, tel qu’un baiser ou une caresse [est une agression] », rappelle la Couronne dans son mémoire d’appel récemment déposé dans le dossier de Carlo Figaro.

Figaro, 49 ans, est un chauffeur de taxi qui a écopé de 90 jours de prison pour avoir embrassé, léché puis touché une mineure lors d’une course il y a deux ans. Les commentaires que le juge maintenant retraité Jean-Paul Braun avait faits concernant la victime durant le procès avaient créé un tollé.

« On peut le dire qu’elle a un peu de surpoids, mais elle a un joli visage hein ? » avait-il dit, ajoutant que la victime avait sûrement été « un peu flattée » par le comportement du chauffeur puisque c’était « peut-être la première fois qu’un homme s’intéresse à elle ».

Le magistrat, qui avait qualifié la victime de « fleur bleue », avait ensuite expliqué que « ce n’est pas le même consentement pour embrasser quelqu’un et [celui] pour mettre, comme on dit, la main au panier ».

« Cette prétention est contraire à tous les fondements sociaux et juridiques en matière de consentement et d’agression sexuelle », réplique la Couronne.

Acquitté ?

Ce rappel survient alors que la défense réclame en appel l’acquittement de son client.

L’avocate Julie Anne Marinier estime que le juge de première instance a commis des erreurs en défavorisant Figaro lorsqu’il a évalué la crédibilité de sa version voulant qu’il n’ait commis aucun geste répréhensible.

Pour la Couronne, les commentaires du juge montrent bien qu’il a fait des erreurs qui méritent l’intervention du plus haut tribunal de la province.

« [Les erreurs] ne sont pas mineures et doivent être dénoncées haut et fort, explique-t-elle. Toutefois, en aucun cas le verdict n’aurait pu être autre qu’une déclaration de culpabilité. L’application de ces principes juridiques déformés [par le juge] a bénéficié à l’accusé et à lui seul. »

L’affaire ne devrait pas être entendue par la Cour d’appel avant l’automne.