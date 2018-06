La fête nationale en Ontario

L’animateur Jean-François Baril ne célébrera pas la fête nationale au Québec. C’est plutôt en Ontario qu’il passera le long week-end, en famille.

« Mon fils est pas mal bon au hockey et il a été invité à faire un camp suédois, à Toronto. Ma fille, qui fait beaucoup de danse, s’en va pratiquer dans une école aussi à Toronto, qui s’appelle le Millennium. Alors, Viviane fera de la danse pendant que Nathan fera du hockey et le soir, on va visiter. Lundi, on va pécher sur le lac Ontario », déclare-t-il, sur le tapis rouge de Fame, au Théâtre Saint-Denis, mercredi dernier.

À son retour, il reprendra le micro après une absence d’un an. Il sera à l’antenne de Rouge FM tous les week-ends de l’été.

« Je serai là les vendredis, samedis, dimanches de 11 à 4. Je suis très content de faire partie de l’équipe », dit-il.