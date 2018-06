La SAQ exigerait des économies de 30 millions $ dans ses magasins

La Société des alcools du Québec (SAQ) chercherait à réaliser des économies annuelles estimées à près de 30 millions $, soutient le Syndicat des employés de magasins et de bureaux (SEMB).

« La SAQ nous demande beaucoup de concessions. Cela ne fait pas de sens. Nos membres sont donc très motivés », a indiqué hier au Journal la présidente du SEMB-SAQ, Katia Lelièvre.

Selon les données chiffrées par la partie syndicale, la société d’État exigerait des reculs majeurs dans les acquis des employés de magasins et de bureaux afin de financer leurs propres augmentations salariales au cours des prochaines années.

Coupes de 220 000 heures

Les demandes de la SAQ portent notamment sur le « déplacement d’heures » de l’horaire de travail des employés permanents et sur le nombre minimal d’employés à temps complet et à temps partiel.

Par exemple, le syndicat estime que la direction de la SAQ veut retrancher plus de 220 000 heures dans son réseau de succursales. Ces compressions se chiffreraient à plus de 7 millions $.

Le syndicat dit avoir identifié d’autres demandes de la société d’État à la table de négociation pour une somme de 22 millions $.

La SAQ souhaiterait faire travailler davantage les permanents les fins de semaine et non plus en début de semaine comme c’est le cas actuellement.

Photo courtoisie Katia Lelièvre

Présidente du SEMB-SAQ

Cette réorganisation aura toutefois des conséquences sur le nombre d’heures disponibles, selon le SEMB.

Les 5500 employés de magasins et de bureaux de la SAQ pourraient déclencher une grève de six jours dès demain (samedi).

Les employés, qui ont tenu des assemblées partout au Québec au cours des derniers jours sur un mandat de grève réclamé par leur exécutif syndical, feront connaître leur position officielle aujourd’hui.

Le 23 juin demeure l’une des journées les plus achalandées de l’année à la SAQ alors que les clients abondent dans ses magasins en vue des festivités de la fête nationale.

La SAQ se dit prête

La SAQ n’a pas voulu commenter hier l’état des discussions avec ses employés de magasins et de bureaux. Une rencontre est toujours prévue le 25 juin.

La société d’État dit avoir mis en place un plan qui fera appel à tout son personnel de cadres en cas de grève. Ce plan permettrait l’ouverture d’au moins une cinquantaine des 404 magasins de la SAQ.