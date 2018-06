La vérité de Sutton

Les visages étaient longs dans le vestiaire des Alouettes après cette cuisante défaite à domicile. Les joueurs savaient qu’ils devaient remporter ce match avant d’effectuer leur deuxième voyage de l’année dans l’Ouest.

Le porteur de ballon Tyrell Sutton n’est pas passé par quatre chemins pour expliquer le revers de son équipe.

« On doit être meilleurs à l’attaque. On doit être capables de marquer plus que dix points par match pour gagner, a-t-il souligné avec justesse. À la demie, on s’est seulement dit qu’on devait se fermer la trappe et jouer. On a encore écopé de trop de pénalités. »

« C’était seulement le deuxième match de notre campagne, mais cette performance était pathétique. »

Sutton n’a porté le ballon que quatre fois pour des gains de 53 verges, dont 44 sur une course au deuxième quart.

C’est très peu pour celui qui est considéré comme la pierre angulaire de cette attaque.

Manque de communication

C’est difficile de comprendre les raisons de l’effondrement de la défensive des Alouettes durant cette rencontre à sens unique. Elle a accordé 245 verges par la course et 343 par la passe. Le quart des Bombers, Chris Straveler, a eu l’air d’un vétéran de plusieurs saisons dans la LCF alors que ce n’est pas le cas.

« On doit mieux communiquer sur le terrain et on doit être plus rapides, a indiqué le secondeur Henoc Muamba qui a récolté 11 plaqués. On doit se regrouper et mieux jouer. On sera meilleurs lors du prochain match. »

Encore les pénalités

Comme à Vancouver, les punitions ont fait mal aux Alouettes. Les hommes de Mike Sherman en ont écopé de 13 pour des pertes de 126 verges.

« Selon mon opinion, les punitions sont le reflet de l’entraîneur-chef, a souligné Sherman. C’est un aspect sur lequel je vais mettre l’accent avec mes joueurs dans les prochains jours. »

« Certaines punitions sont reliées à un manque d’effort et d’autres peuvent être évitables. Celles pour des plaqués tardifs ou une procédure illégale font partie de cette dernière catégorie. C’est à moi d’éliminer celles qu’on peut prévenir. »