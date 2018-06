Après plus de six mois de fermeture pour se refaire une beauté, Le Capitole s’apprête à rouvrir ses portes. La nouvelle ère de cette véritable institution à Québec s’amorcera le 27 juin prochain avec le retour de Saturday Night Fever, mettant en vedette Nico Archambault. Rappelons que la façade et l’enveloppe extérieure ont fait l’objet d’importants travaux, tandis que le hall d’entrée, le foyer et le théâtre ont également été rénovés. Le restaurant Il Teatro présentera un tout nouveau concept et sera désormais aménagé sur deux étages. Pascale Robitaille a eu la chance de faire une visite des lieux revampés. À voir samedi, à Pleins feux.

Âgé de 115 ans, Le Capitole avait besoin de réparations importantes sans toutefois que son allure change. Il fallait donc consolider les éléments structuraux et rebâtir le tout avec des matériaux neufs, selon les techniques de l’époque, un défi de taille. Le chantier a nécessité des investissements de 37 M$.