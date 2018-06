Le temps du revirement

L’Impact n’est parvenu à enregistrer deux victoires consécutives qu’une seule fois cette saison et le moment serait bien choisi, samedi soir, pour rééditer ce fait d’armes à l’occasion du duel face au Orlando City SC, en Floride.

La troupe de Rémi Garde a battu les Lions 3 à 0 il y a une semaine et demie et il y a comme une impression de changement dans l’air.

Mais voilà, il faut rester prudent parce qu’il y a eu deux ou trois occasions depuis le début du mois de mars où on avait l’impression que l’équipe était prête à négocier le tournant sans qu’elle y parvienne.

Mais il y a des petits signes qui ne mentent pas, parfois. Il y a d’abord la défensive qui se comporte de façon plus que convenable puisque l’équipe a accordé deux buts ou moins à ses huit derniers matchs.

Et il y a l’attaque qui s’est enfin réveillée la semaine dernière en tonnant contre les Floridiens au Stade Saputo.

Enthousiasme prudent

Il y a un enthousiasme prudent au sein de l’effectif. L’équipe a remporté deux de ses trois dernières rencontres. C’est une bonne chose, mais il n’y a pas de raison de s’enflammer pour le moment.

« Les dernières semaines ont été meilleures, mais nous ne sommes pas encore satisfaits, a assuré le défenseur Jukka Raitala. C’est génial d’avoir pu réaliser des jeux blancs lors de nos deux derniers matchs à domicile. »

Rémi Garde, lui, admet que son équipe va mieux, mais il aimerait quand même la voir afficher plus de mordant dans certaines situations offensives, là où ça ne clique pas encore complètement.

« J’aimerais voir un peu plus d’efficacité parce que je pense que dans le jeu, on a toujours eu beaucoup d’occasions et de situations où on aurait pu marquer », a-t-il insisté en ajoutant que marquer le premier but faisait une grosse différence.

« Quand on a la chance d’ouvrir le score, de manière comptable et psychologique, ça donne un avantage. »

Les séries

Ce qui change, c’est que l’équipe a maintenu la satanée ligne rouge en vue. Avec 19 points, Orlando est l’actuel détenteur de la sixième place dans l’Association Est, la dernière qui donne accès aux séries éliminatoires.

Avec une victoire, l’Impact s’approcherait à un seul point de son rival du jour. Avec un petit coup de main dans les autres matchs de la journée, les séries seraient enfin à leur portée.

«Nous savons qu’ils sont les détenteurs de la dernière place en séries, alors nous voulons mettre de la pression sur eux et sur le reste des autres formations», a insisté Raheem Edwards.

Mais surtout, une victoire pourrait permettre à l’équipe d’amorcer une lancée puisque trois des quatre prochains matchs seront disputés au Stade Saputo.

« On sait que si on a une bonne séquence et que des équipes comme Orlando et la Nouvelle-Angleterre en arrachent, on se retrouve au cœur de la course », a noté Evan Bush.

Mieux jouer

Par ailleurs, le match de samedi soir marquera déjà la mi-saison pour le Bleu-blanc-noir.

Comme tout le monde, Rémi Garde est insatisfait d’une récolte de cinq victoires et 15 points en 16 rencontres jusqu’à maintenant. Mais c’est peut-être le début d’autre chose. « Bien sûr que la première partie de la saison n’a pas été à la hauteur de ce qu’on espérait.

« On a une deuxième partie de saison qui se présente devant nous et j’espère qu’on l’attaquera avec l’état d’esprit des deux ou trois dernières semaines qu’on vient d’avoir. »

Orlando a bien changé

Le calendrier de la MLS est parfois drôlement fait. L’Impact va affronter Orlando City pour la seconde fois en une dizaine de jours, samedi soir.

Mercredi dernier, Ignacio Piatti a réalisé un doublé pour mener les siens à une victoire de 3 à 0 sur Orlando au Stade Saputo.

Les choses ont bien changé puisque l’entraîneur-chef, Jason Kreiss, a été remercié et c’est son adjoint, Bobby Murphy, qui assure la relève en attendant qu’un nouvel entraîneur soit nommé. La décision se comprend puisqu’elle est survenue après une sixième défaite consécutive.

« On les a battus assez facilement, mais ils ont changé d’entraîneur alors il faut s’attendre à une équipe un peu différente », a soutenu Evan Bush.

Deuxième match

Il s’agira d’un second match à la barre de l’équipe pour Murphy puisqu’Orlando a affronté le D.C. United dans un match de US Open Cup [Championnat national américain, NDLR] mercredi. Un match nul qui s’est soldé par une victoire de 4 à 2 lors de la séance de tirs au but.

Pour cette partie, Murphy a fait appel à tous ses réguliers, hormis l’attaquant Dom Dwyer, qui n’était même pas en uniforme.

Ce match a surtout permis de constater que les choses avaient déjà commencé à changer.

« Ils avaient une nouvelle formation tactique et un nouveau style, a résumé Bush. C’est peut-être une bonne chose parce qu’on ne peut pas aborder ce match en pensant qu’il sera comme celui qu’on a joué la semaine dernière. »

Dwyer efficace

Reposé, l’attaquant Dom Dwyer pourrait être dérangeant puisqu’il sait comment gêner les défenseurs adverses, comme l’illustre bien Bush.

« Dom est tenace et toujours prêt pour une bataille. Il a commis sept fautes en première demie et c’est assez fou pour un attaquant de pointe.

« C’est ce qui fait qu’il est bon, il frustre les arrières et il n’a besoin que d’une occasion. »

Dwyer a connu énormément de succès contre le Bleu-blanc-noir, comme l’illustre sa récolte de neuf buts en autant de départs.

Sauf que tous ces buts ont été marqués dans le maillot du Sporting de Kansas City.

Depuis qu’il est passé à Orlando, à la fin juillet 2017, il a été réduit au silence en deux rencontres. Comme le dit l’adage, vaut mieux ne pas réveiller l’ours qui dort.

Impact : Les attaquants doivent produire

Les attaquants Anthony Jackson-Hamel (2) et Matteo Mancosu (1) n’ont contribué qu’à trois des dix-huit buts de l’Impact.

« J’espère que la confiance est là. Il n’y a pas de raison qu’ils n’en aient pas, a insisté Rémi Garde. Ils ont eu les possibilités de montrer et de concrétiser.

« C’est une position qui n’est pas toujours évidente, surtout sur la route, parce qu’il n’y a pas beaucoup d’occasions et quand il y en a une, il faut de l’efficacité, mais c’est aussi pour ça que ce sont des joueurs dans l’équipe. »