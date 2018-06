Le vent de face

Personne ne fera de cadeau à Jean-François Lisée et la semaine qui se termine a montré à quel point le chef du Parti québécois devra toujours affronter un vent de face.

Qui a oublié la manchette de La Presse, mi-janvier, qui traitait de «démissions» quand trois députés du PQ avaient annoncé qu’ils ne se représenteraient pas à la prochaine élection tout en assurant qu’ils termineraient leurs mandats! L’occasion était trop belle de planter le Parti québécois tout en attaquant de front le leadership du chef.

Le PQ en état de crise!

Philippe Couillard a perdu pratiquement le tiers de son caucus et pourtant, il a été épargné des analyses catastrophiques, des titres criards et des supputations qui auraient mis en danger son leadership. C’est devenu un genre de running gag tellement c’est flagrant.

En janvier toujours, lors d’une chronique qu’il tenait à l’émission de Michel C. Auger Midi Info, l’analyste de La Presse Denis Lessard avait été particulièrement virulent dans sa critique du Parti québécois. On aurait cru qu’il avait l’écume aux lèvres tant la charge était véhémente.

Quand il avait traité le PQ de «parti schizophrène», on avait senti le malaise en studio. Lessard en avait contre les positions de Lisée sur la laïcité et la charte des valeurs.

C’est avec un sourire en coin que j’ai pris connaissance de sa chronique d’hier dans La Presse avec le gros titre : «Mauvaises nouvelles pour Lisée».

Ah. Je prends le tout avec un grain de sel, après tout, Lessard c’est celui qui, en «exclusivité», le 24 mai dernier, annonçait «un autre départ au PQ», celui de Nicolas Marceau. Lisée perd deux membres du personnel politique. Ça aurait pu être pire. Imaginez la manchette s'il avait perdu le tiers de ses députés!

«Au tour de Marceau de tirer sa révérence», comme pour induire que les départs s’accumulaient au Parti québécois. Cette manchette fait sourire aujourd’hui. C’est au PLQ que les départs se sont accumulés et Marceau sera de la prochaine campagne, le couteau entre les dents.

«Sur la ligne de départ»

Plusieurs internautes ont fait remarquer que lors de la série d’entrevues avec les chefs de parti, Patrice Roy de Radio-Canada aurait été plus dur, plus incisif avec le chef du PQ.

Souvent, les militants du Parti québécois ont l’épiderme sensible quant à la couverture média qu’on accorde à leur parti. On le comprendra à la lumière de l’agressivité de certains envers le PQ, cette agressivité que l’on ne retrouve plus quand les mêmes sont devant Philippe Couillard par exemple.

Mais ces doléances partisanes ne sont pas l’apanage seul des militants du PQ. Ceux de Québec solidaire avaient été particulièrement courroucés de la couverture du Devoir de leur congrès en 2017, au point que quelques-uns en avaient appelé au boycottage de ce journal.

Les Libéraux s’enragent des nombreux dossiers de l’équipe d’enquête de Québecor qui débusquent leurs magouilles. «On sait bin! C’est le journal de Péladeau!» Et de la même façon, quand j’écris des textes critiques sur la CAQ, je me fais traiter de troll par les militants de ce parti.

La meilleure manière de juger de cela c’est de constater par vous même. Dans le cas, récent, des entrevues de Patrice Roy avec les chefs, nous avons là un joli cas d’espèce.

Toute entrevue de fond débute par un moment pivot, l’amorce, les premières questions, la façon dont on installe la suite, que l’on aborde l’invité. Si celui qui conduit l’entrevue grimpe dans le visage de son invité en partant, cela risque de dégénérer.

Je vous invite donc à comparer les 4 ou cinq premières interventions de Patrice Roy avec Philiipe Couillard (ici) et les mêmes avec Jean-François Lisée (ici).

Pas besoin d’avoir un post-doctorat et d’être le plus grand spécialiste de l’image et du journalisme pour comprendre et constater que ça grince en partant dans le cas de Jean-François Lisée. Le ton employé par le journaliste, les interventions et les injonctions et le vocabulaire, surtout. Après trois minutes, on est dans le registre de «l’agonie».

Ce n’est pas du tout le ton qu’emploiera Patrice Roy en début d’entrevue avec Philippe Couillard. Les questions sont formulées de façon à «lancer» l’invité, à lui permettre d’élaborer, sans l’interruption par injonction.

Nous sommes là devant deux entrevues complètement différentes. À vous de juger. Toutefois, cela vaut la peine d'écouter toutes les entrevues. Voilà un exercice utile qui permet au citoyen de mieux cerner les priorités de chaque chef(fe) de parti. J'y reviendrai plus tard.

Jean-François Lisée lancera tout de même quelques flèches à l’animateur. Notamment en rappelant que Patrice Roy s’ajoute à la longue liste des journalistes de Radio-Canada qui ont annoncé l’agonie du mouvement indépendantiste au cours des 40 dernières années. Il aurait pu ajouter La Presse aussi, là où les éditorialistes en font un passage obligé.

Ne négligeons pas quand même la difficulté pour le chef du PQ d’avoir à composer avec ce vent de face, permanent, éreintant. La bonne nouvelle, il n’y a pas mieux que lui pour naviguer ces eaux-là. Il n’a pas mal paru Lisée «sur la ligne de départ». Loin de là.