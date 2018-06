Les grutiers tannés qu'on ne parle que de Jocelyn Dupuis

Les grutiers en débrayage illégal depuis plus d'une semaine souhaiteraient que les médias parlent plus de leurs revendications plutôt que de l'ex-patron de la FTQ-Construction, Jocelyn Dupuis.

« Il est là comme ex-grutier, il soutient notre mouvement, mais il faut arrêter de focuser sur lui », demande Evans Dupuis, patron du syndicat des grutiers et frère de Jocelyn.

Ce dernier a été aperçu en début de semaine lors d'un rassemblement de grutiers en arrêt de travail.

Il a fait une sortie médiatique jeudi affirmant qu'il se battrait jusqu'à la mort pour son métier de grutier.

Jocelyn Dupuis a été condamné à un an de prison en 2015 pour avoir fraudé ses membres. « Il a payé sa dette », indique l'un des grutiers rencontrés ce matin à l'arrière du local syndical du 791G à Anjou.

150 grutiers

Le Journal a compté environ 150 grutiers rassemblés à cet endroit vers 11h, au lendemain de la décision du Tribunal administratif du travail d'ordonner le retour au travail, comme le demande la Commission de la construction du Québec (CCQ).

Hier, les syndicats FTQ et Inter ont également appelé leurs membres à reprendre le travail.

Ce matin, le ministère des Transports a qualifié le mouvement d' « inacceptable et irresponsable » et a menacé de mettre en demeure les syndicats pour leur faire payer les dommages générés par le mouvement. Le Ministère fait notamment référence aux pénalités en cas de retard sur les chantiers comme celui du pont Champlain.

Des morts?

Les grutiers s'opposent au changement réglementaire de la CCQ qui autorise les entreprises à former elles-mêmes les grutiers sans qu'ils aient obtenu de diplôme.

« Avec cette proposition, on va avoir des morts sur les chantiers, affirme Evans Dupuis. Alors, de dire qu'on fait perdre de l'argent avec notre mouvement, c'est démagogique. »

Les grutiers attendent que le gouvernement prenne contact avec eux pour écouter leur proposition de sortie de l'impasse.

« On a une solution au problème de formation, au problème de pénurie de main d'oeuvre et tout ça en respectant les règles de santé et sécurité sur les chantiers », soutient M. Dupuis.