20 activités inusitées pour un roadtrip pas cher au Québec

L’été au Québec, c’est le moment idéal pour prendre la route et découvrir la province. Voici quelques suggestions d’activités cool ou inusitées qu’on oublie trop souvent lors de nos escapades. 20$ et moins

1. Le Havana Club à Maricourt, Estrie

Une publication partagée par karianne g (@kariiiiiig) le 24 Juin 2016 à 2 :00 PDT

Pina colada, mononcles en speedo et palmiers, pour 20$, vous vivrez une journée digne d'un resort à Cuba.

2. La ferme d’émeus à Saint-Urbain, Charlevoix

Crédit : Sandy Buckler

On vous conseille de ne pas porter d’objets scintillants lorsque vous vous approcherez des émeus ; ils en sont fous.

6.50$

3. Refuge Pageau à Amos, Abitibi-Témiscamingue

PHOTO COURTOISIE/MATHIEU DUPUIS/TOURISME ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Si vous êtes un amoureux des animaux blessés avec une histoire touchante, le refuge Pageau vous offre de visiter ses pensionnaires.

16 $

4. Caverne de Saint-Léonard à Montréal

Une publication partagée par Bren Dixon (@bren_dixon) le 19 Août 2017 à 11 :20 PDT

Croyez-le ou non, il y a bien une caverne sur l’ile de Montréal. Découverte il y a plus de 200 ans, elle est ouverte au public depuis 1980.

Gratuit

5. Parc des chutes Dorwin, à Rawdon, Lanaudière

À seulement une heure de Montréal, il est possible d’admirer les chutes et même de faire trempette dans la rivière Ouareau.

Gratuit

6. Visite d’une centrale hydroélectrique

Sébastien St-Jean /Agence QMI

Si vous ne comprenez pas trop comment l’électricité se rend chez vous pour que tu puisses charger votre précieux cellulaire, Hydro-Québec offre des visites gratuites de ses nombreuses centrales hydroélectriques.

7. Marché aux puces et cinéparc de Saint-Eustache, Laurentides

Une publication partagée par Volkswagen Canada (@vwcanada) le 11 Août 2017 à 7 :12 PDT

Si vous êtes nostalgique d’une époque que vous n’avez pas connue, le Cinéparc de Saint-Eustache est l’endroit parfait pour vous. Et tant qu’à y être, pourquoi ne pas passer l’après-midi au marché aux puces afin de dénicher de petits trésors vintage ?

10$

8. Frontière canado-américaine, à Pohénégamook, Bas-Saint-Laurent

Le seul lieu où vous pourrez être à la fois au Québec, au Nouveau-Brunswick et aux États-Unis en même temps.

Gratuit

9. Partie de baseball des Aigles de Trois-Rivières, Mauricie

Une publication partagée par Les Aigles de Trois-Rivières (@aiglestr) le 27 Mars 2018 à 3 :03 PDT

C'est une bonne occasion pour goûter la bière Archibald faite spécialement pour l'équipe. Pour encore plus d’action, assurez-vous de choisir une partie contre les Capitales de Québec.

13$

10. Regarder une partie de la coupe du monde de soccer dans la petite Italie, à Montréal

Dominick Gravel/Agence QMI

Rendez-vous au Bar Sportivo, sur le boulevard Saint-Laurent. Si vous voulez vraiment créer la controverse, portez un maillot de la Suède.

Gratuit

11. S’adonner au naturisme, à la plage d’Okapulco, à Oka, Basses-Laurentides

JOEL LEMAY / 24 HEURES / AGENCE

Pour les curieux qui ont toujours rêvé d’être tout nu sur la plage, une section de la populaire plage d’Oka y est dédiée. Pour les directions, cliquez ici.

Gratuit

12. Surfer sur le Saint-Laurent, Montréal

PHOTO COURTOISIE KSF.CA

Si vous êtes un surfer expérimenté, vous pouvez aller surfer gratuitement sur l’une des deux vagues stationnaires près des rives de l’île: La vague de l’habitat 67, près du pont Victoria, ou la vague à Guy, à LaSalle.

13. Mosaïcultures de Gatineau, en Outaouais

Pour les amateurs d’œuvres d’art plus grandes que nature, rendez-vous au parc Jacques-Cartier.

20$

Entre 20$ et 40$

14. La caverne du Trou de la fée, à Desbiens, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Une publication partagée par Gabrielle Cloutier (@justegabine) le 28 Août 2017 à 7 :18 PDT

En plus de faire un voyage au centre de la Terre, vous pouvez également dévaler la Tyrolienne et découvrir les sentiers de randonnée pédestre.

Entre 21$ et 40$

15. Village historique de Val-Jalbert, Saguenay-Lac-Saint-Jean

COURTOISIE / TOURISME SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Déserté depuis la fermeture de son usine de pâte à papier en 1927, le village de Val-Jalbert a été converti en site historique hors du commun.

À partir de 28$

16. Camping Mer et Monde aux Bergeronnes, Côte-Nord

Une publication partagée par Adam Kenworthy (@adamkenworthy) le 22 Août 2016 à 1 :24 PDT

Si vous voulez être aux premières loges d’un spectacle de la nature incroyable, Mer et Monde est l’endroit idéal. Pour la modique somme de 37 $ la nuit, vous pouvez camper aux abords du Saint-Laurent et vous laisser bercer par le chant des baleines.

À partir de 37$

17. Parc régional du Mont Ham à Ham-Sud, Estrie

Une publication partagée par Jessica | 19 (@jesslaachance) le 19 Juin 2018 à 2 :20 PDT

Si vous êtes un admirateur de vues à couper le souffle et de camping sauvage, le parc régional du Mont Ham vous offre des tarifs très abordables et une vue imprenable sur non pas une ou deux, mais bien 3 régions du Québec.

À partir de 30$

18. N’importe quel parc « Arbre en arbre »

On en retrouve 6 au Québec : Shawinigan, Mirabel, Drummondville, Rive Sud de Montréal, Lac-Mégantic et Rouyn Noranda. Peu importe où vous vous retrouverez dans votre road trip, l’aventure vous attend ! Acrophobes, s’abstenir.

À partir de 30$

19. Auberge festive le Sea Shack, à Sainte-Anne-des- Monts, Gaspésie

Une publication partagée par Pauline (@paulsbarnier) le 20 Juin 2015 à 8 :52 PDT

À tous les adeptes de plein air, mais aussi de party, l’auberge le Sea Shack vous offre une panoplie d’activités qui assouviront vos désirs d’aventure et de good times.

Entre 15$ et 38$

20. Les mines de Capelton, à Sherbrooke, en Estrie

Creusées manuellement il y a plus de 150 ans, les mines de cuivre de Capelton offrent une expérience sous la terre unique au Québec.

35$

Bon road trip !