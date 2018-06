Invitez l’été à votre table en la couvrant d’une nappe aux couleurs et aux motifs de saison, qui égaiera vos repas sous le soleil !

Fleurs colorées

Photo courtoisie, Zone

Quel bonheur de pouvoir déposer une nappe sur la table, sans avoir à la repasser d’abord ! C’est le cas pour ce modèle multicolore, arborant des motifs de fleurs et de feuillages estivaux. Après tout, l’été n’est-il pas riche en couleurs vives ? Aussi disponible dans des teintes bleutées pour un vent de fraîcheur sur la table. Dimensions : 58 X 94 pouces (6 à 8 places assises)

► zonemaison.com

► 25,00 $

Bleu méditerranéen

Photo courtoisie, Ricardo

À la vue du motif de céramique que revêt cette nappe Ricardo, on se transporte aussitôt sur le bord de la Méditerranée. Son motif blanc sur fond bleu d’azur rehaussera autant une table dressée pour un repas décontracté que pour une réception très chic ! Cette nappe 100 % coton se lave à la machine et se sèche par culbutage à basse température. Quatre grandeurs disponibles.

► boutique.ricardocuisine.com

► 44,99 $

Lit de fleurs

Photo courtoisie, Simons

Cette nappe importée d’Espagne s’apparente à un lit de fleurs qui aurait été peint à l’aquarelle sur un tissage 100 % coton d’un blanc crème. Son enduit au Téflon laisse perler les liquides pour éviter qu’ils s’incrustent, facilitant le nettoyage. La table est mise pour un festin champêtre ! Disponible en quatre grandeurs.

► simons.ca

► 39,95 $

Carreaux citronnés

Photo courtoisie, Ricardo

Voilà une nappe en plastique que vous souhaiterez apporter partout, que ce soit sur la terrasse, en pique-nique ou en camping. Non seulement elle ajoutera un peu de soleil à vos repas avec ses gros carreaux jaune citron, mais elle se nettoiera facilement à l’aide d’un simple linge humide. L’envers de cette nappe Ricardo est en polyester brossé. Quatre grandeurs disponibles.

► boutique.ricardocuisine.com

► 14,99 $

Ananas festifs

Photo courtoisie, Simons

L’ananas est un fruit ensoleillé qui prend place à votre table cet été, en faisant rayonner cette nappe en polyester signée Danica, en exclusivité chez Simons Maison. Sur ce fond turquoise aux mille confettis, ces ananas resplendissent et font saliver. Lavage et séchage à la machine. Repassage non requis ! Plusieurs grandeurs disponibles.

► simons.ca

► À partir de 12,99 $