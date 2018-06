Logements sociaux: Labeaume pourrait demander les mêmes pouvoirs que Montréal

La Ville de Québec lancera cet automne une vaste consultation pour se doter d’une nouvelle «vision de l’habitation». Elle profitera de l’occasion pour évaluer la possibilité de réclamer les mêmes pouvoirs que Montréal en matière de logement social.

La métropole a obtenu en 2017 les responsabilités et les budgets de la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour développer l’habitation sur son territoire. Elle n’a donc plus besoin de l’autorisation du gouvernement du Québec en la matière et peut gérer comme bon lui semble une enveloppe de 93,7 M$ destinée à divers programmes comme AccèsLogis et Rénovation Québec.

La Ville de Québec n’a pas exigé ce pouvoir jusqu’ici, mais elle pourrait changer d’avis. «Au début, nous, quand on a négocié la Loi sur la capitale nationale, on n’était pas prêts à le demander. Ça fera partie des discussions. Est-ce que la Ville de Québec devrait avoir tous les pouvoirs en termes de logements sociaux? Est-ce que ça vaut la peine? On va se poser la question», a déclaré le maire Régis Labeaume en conférence de presse vendredi.

«Pour nous, il n’y aura jamais assez de logements accessibles, mais on n’est pas en crise, actuellement. On est à 3,5 % ou 4 % de taux d’inoccupation. On a déjà été beaucoup plus bas que ça», a-t-il observé.

Même si l’économie de Québec roule à plein régime et que le taux de chômage est encore parmi les plus bas au pays, «il y a 2000 ménages présentement sur la liste d’attente», a relativisé le directeur général de l’Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ), Claude Foster. Ce dernier croit que la Ville de Québec aurait intérêt à imiter Montréal, ce qui lui permettrait de mieux répondre aux besoins.

L’enjeu de la densification

La consultation qui sera lancée cet automne culminera vers un grand rendez-vous de l’habitation au printemps 2019. Elle vise aussi à définir les grandes orientations de la Ville en matière d’accès à la propriété, de mixité sociale, de développement durable et de densification.

«Il y a bien des thématiques en habitation qu’on voulait aborder en fonction du transport structurant qui va être mis en place. Tout le long du parcours, il y a des gens à Québec qui disent qu’on doit densifier au maximum, d’autres qui disent qu’il faut densifier à échelle humaine. Maintenant qu’on sait le parcours, ce sont des questions qu’on doit se poser. On doit aller au bout de la discussion», a exprimé le maire de Québec.

La dernière Politique d’habitation de Québec avait été adoptée en 2005.