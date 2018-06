Le Centre de crise de Québec, organisme communautaire à but non lucratif de première ligne qui offre, 24/7, des services spécialisés en intervention de crise aux personnes âgées de 14 ans et plus de la région de Québec, de Portneuf et Charlevoix, a été sélectionné par la Fondation GDG afin d’y ériger un jardin urbain dans le contexte du projet Mission Jardins Urbains.

Créée en 2009, la Fondation GDG a pour principal objectif de générer des fonds pour des organismes de bienfaisance et de participer à des projets environnementaux porteurs. Quant à Mission Jardins Urbains, son objectif est de munir au moins un organisme par année d’un jardin urbain ainsi que d’assurer sa pérennité. Les organismes intéressés à présenter leur candidature peuvent en savoir plus au www.missionjardinsurbains.org.

Tournée des Leaders Photo courtoisie

C’est au Cégep Garneau qu’a eu lieu récemment le lancement national de la Tournée des Leaders engagés en santé. Organisé par le Groupe entreprises en santé, cet événement, le premier d’une série qui sera déployée au cours des prochains mois à l’échelle du Québec, a comme objectif de rallier le plus grand nombre de PME à travers le Québec. Le Groupe entreprises en santé mettra en valeur l’engagement inspirant d’entreprises et d’organisations qui ont instauré des mesures visant la santé et le mieux-être en milieu de travail. Sur la photo, dans l’ordre habituel, France Desrosiers, coordonnatrice aux ressources humaines au Cégep Garneau ; Jeane Day, directrice générale, Groupe entreprises en santé ; Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique au MSSS ; Roger Bertrand, président du conseil d’administration du Groupe entreprises en santé et Dr Mario Messier, directeur scientifique du Groupe entreprises en santé.

Tournée des chantiers Photo courtoisie

La 4e tournée des chantiers de construction de la Rive-Sud de Québec par l’escouade promotionnelle Mercedes-Benz St-Nicolas (MBSN) s’est terminée le 14 juin dernier lors d’un BBQ qui a regroupé une soixantaine d’invités chez le concessionnaire de la rue de Bernières à St-Nicolas. Lors de la soirée, le « sprinter » tout équipé, qui avait visité les chantiers, entre le 1er mai et le 7 juin, a été mis à l’encan. Jean Côté, de l’entreprise Moto Parts, a effectué la dernière mise au montant de 48 300 $. Sur la photo, de gauche à droite : Donald Theetge, copropriétaire de Mercedes-Benz St-Nicolas ; Serge Morin, de la division « van » ; le gagnant Jean Côté ; Michel Hains, directeur des ventes division « van » et véhicules d’occasion, et Marc Tremblay, également de la division « van » chez MBSN.

Mer et Magie Photo courtoisie

La 6e soirée Mer et Magie présentée le 30 mai dernier au Grand Village, sous la présidence d’honneur de Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière, a permis de remettre au Grand Village la somme record de 25 000 $. La somme amassée permettra au Grand Village de poursuivre sa mission de faire vivre des expériences enrichissantes et adaptées aux enfants, adolescents et adultes à besoin spécifiques et aider les familles en leur offrant un répit. Sur la photo, de gauche à droite : Marc Picard, président d’honneur ; Clément Genest, conseiller de la Ville de Lévis ; Sonia Clément, directrice générale du Grand Village ; Daniel Rochon, président de Rochon, cuisines et salles de bains et présentateur de la soirée et Raynald Roy, vice-président du conseil d’administration du Grand Village.

Anniversaires Photo courtoisie

Paul Shoiry (photo), ex-conseiller indépendant à l’hôtel de ville de Québec, 62 ans... Daniel Thomas, comédien québécois, 45 ans... Emmanuelle Seigner, actrice française, 52 ans... Dan Brown, romancier américain, 54 ans... Cyndi Lauper, chanteuse américaine, 65 ans... Meryl Streep, actrice, Oscar de la meilleure actrice en 1983, 69 ans... Lindsay Wagner, actrice de cinéma et de télé, 69 ans... Jean-François Bertrand, fils de l’ex-premier ministre Jean-Jacques Bertrand, 72 ans.

Disparus Photos courtoisie