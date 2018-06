Obligée d’aller en cour pour être remboursée d’un dépôt au paintball

Une femme de Montréal a été obligée d’aller en cour pour se faire rembourser un dépôt versé pour réserver un forfait gagné au centre de paintball Bigfoot.

Marie-Chantal Chatelain avait rempli un coupon de participation après avoir visité le kiosque de l’entreprise Centre Récréatif Bigfoot inc., lors d’une sortie à La Ronde, en juillet 2016, lit-on dans le jugement datant du 25 mai 2018 de la Cour des petites créances.

Mme Chatelain a expliqué à la juge avoir été informée en août par la compagnie qu’elle avait gagné un forfait au centre de paintball.

Un paiement de 276 $, soit 23 $ pour chacun des 12 joueurs inscrits, a donc été fait sur sa carte de crédit pour réserver l’activité à la suite de la conversation.

On lui aurait aussi mentionné lors de cet appel que le montant payé sera crédité à 100 % à la fin de la journée sur la facture de chaque joueur présent.

Après avoir réalisé que le centre de paintball se trouvait à l’extérieur de Mont­réal, soit à Saint-Alphonse-de-Rodriguez, dans Lanaudière, Mme Chatelain a demandé d’annuler la réservation parce qu’elle ne conduit pas et ses amis non plus.

Elle ne pouvait donc se rendre sur les lieux de l’activité. Sa demande a cependant été refusée par la compagnie.

Les représentants de l’entreprise ont d’ailleurs fait valoir à la juge que Mme Chatelain avait bien été informée que le forfait n’était pas remboursable lors de la discussion téléphonique et dans le contrat qu’elle a signé.

« Représentations trompeuses »

Le Tribunal a cependant conclu que « Bigfoot a fait des représentations trompeuses [...] ce qui a influencé le comportement adopté par Mme Chatelain », lit-on dans le jugement.

« C’est à juste titre que Mme Chatelain s’interroge pourquoi, si elle a gagné un cadeau, elle n’aurait pas le droit de le décliner. Pourquoi serait-elle pénalisée si elle ne veut plus du cadeau ? », a aussi écrit la juge Sylvie Lachapelle.

« [Marie-Chantal Chatelain] a gagné un forfait et a autorisé un prélèvement sur sa carte de crédit parce qu’on lui a représenté que ce prélèvement était nécessaire pour garantir sa réservation. Elle n’a jamais pensé qu’elle pouvait perdre ce montant », peut-on lire dans la décision.

Rejoint par Le Journal, le propriétaire du Centre récréatif Bigfoot inc., François Gagnon, a mentionné qu’il a entrepris des procédures de rétractation de jugement.

Une demande d’action collective a été déposée en mars contre l’entreprise, qui est aussi connue sous le nom de Bigfoot Paintball.