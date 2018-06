On nous vole notre droit d’être Québécois

J’aimerais que vous m’expliquiez quelque chose, Louise, car je commence à en avoir assez de ce qui se passe au Québec. On se fait avoir dans les grandes largeurs par ceux qui nous dirigent. Pouvez-vous me dire pourquoi nous les Québécois francophones, on n’a pas le droit d’être fiers de notre identité, alors que les autres communautés culturelles ont ce droit ? Elles peuvent être fières de leur appartenance et de leur culture selon ceux qui nous gouvernent, qui eux passent leur temps à nous dénigrer nous et à nous traiter de racistes.

Une pure laine et fière de l’être

Je pense que la fierté, ça part de soi et personne ne peut priver quiconque de ce droit. Et ce n’est pas parce que les dirigeants de notre pays nous incitent à valoriser les nouveaux venus et à leur faire de la place chez nous comme tout bon hôte doit le faire, que ça nous prive de la nôtre.