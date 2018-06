La pénurie mondiale de vaccins contre la fièvre jaune se poursuit, poussant les voyageurs qui veulent se rendre en Amérique du Sud et en Afrique à la patience.

Pour préserver les stocks, elle doit administrer des fractions de dose aux clients. Ils sont ainsi protégés de la maladie pour seulement un an au lieu de l’être pour toute leur vie s’ils recevaient une dose complète.

Le virus est endémique dans les régions tropicales d’Afrique, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.

Une épidémie frappe l’Afrique et l’Amérique du Sud depuis 2016 et draine les stocks mondiaux de vaccins, explique le Dr Brian Ward, codirecteur du Centre d’études sur les vaccins du CUSM et directeur adjoint du Centre des maladies tropicales.