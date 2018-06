Peureux, nous?

Selon un sondage universitaire récent, la moitié des Québécois associent l’immigration à un grand ou très grand risque. J’ai reçu cette nouvelle comme un coup de masse. Je sais que nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes quand nous nous sentons menacés, comme tous les petits peuples — en nombre —, mais à ce point ?

Moi qui passe une partie de mon temps à expliquer le Québec aux non-francophones et aux non-Québécois, à insister sur l’ouverture à l’autre et à la bienveillance que j’observe tous les jours de la part de mes compatriotes, malgré quelques tristes épisodes isolés qui pourraient faire croire le contraire, voilà que d’éminents chercheurs suggèrent qu’un Québécois sur deux ne veut pas d’immigration.

En 2018. Pas en 1958 quand la plupart des Québécois n’avaient jamais mis les pieds dans un autre pays, ou même une autre province !

Du tripotage

Pas question de se mettre la tête dans le sable. L’immigration est le sujet de l’heure partout en Occident. Mais il faut en parler avec intelligence, avec délicatesse. Il est question d’êtres humains, pas d’importation de biens de consommation.

Tomber dans les généralisations stupides du genre « ils veulent nous envahir », « ils prennent nos jobs », confondre réfugiés et immigrants reçus ou croire que l’immigrant qui ne connaît pas tout le répertoire de Félix au bout d’un an ne s’intégrera jamais, ne sert que les intérêts de ceux qui profitent de la peur et de l’ignorance.

Le drame des enfants séparés de leurs parents aux États-Unis, conséquence de tripotage d’émotions à des fins politiques, devrait servir de leçon.

Pensez-y bien. Si le passé est garant de l’avenir, nous devrions nous réjouir. L’immigration a bien servi le Québec. Mais j’appuie la réduction du nombre d’immigrants de 50 000 à 40 000 proposée par la CAQ, car tristement, notre déficit temporaire d’ouverture l’impose.