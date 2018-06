Pro-Hockey : 160 000 $ pour lutter contre le cancer de la prostate

Le 15 juin dernier, au Complexe Les 3 Glaces, une soixantaine d'amateurs de hockey ont participé à la 4e édition du Pro-Hockey, organisé par la Fondation du CHU de Québec. Les participants, dont deux lecteurs du Journal de Québec et deux téléspectateurs de TVA, ont alors pris part à des ateliers avec des professionnels, dont David Desharnais, David Savard, Mark Barberio et Alain Côté. Les sommes amassées permettront à l'équipe d'uro-oncologie du CHU de Québec-Université Laval de poursuivre ses efforts dans la lutte contre le cancer de la prostate et les cancers urologiques.

« Je suis fière de constater le désir d’engagement des bénévoles et des participants qui se sont montrés solidaires envers les hommes atteints de tels types de cancers, a déclaré Mme Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec. Je tiens à souligner l’implication remarquable des membres de l’équipe d’uro-oncologues du CHU de Québec-Université, qui n’hésitent pas à en faire plus pour le bien-être de leurs patients. Rappelons que près d’un Canadien sur six sera atteint du cancer de la prostate, ce qui en fait le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes.