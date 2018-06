Quoi faire quand ton homme perd la tête ?

Je vis une bien triste période de ma vie. Mon conjoint des 12 dernières années, un homme que j’adore et qui était entré dans ma vie alors que je n’espérais plus trouver un homme avec qui partager mes lectures, mes loisirs et mes voyages, a commencé à perdre la mémoire depuis un an. Ce furent d’abord de petits oublis insignifiants comme ses clés de voiture, son parapluie ou ce qu’il s’en allait faire dans la cuisine. Puis ce furent des choses plus importantes, comme où était sa voiture dans un stationnement, son numéro de code bancaire ou ses mots de passe d’ordinateur.

Il a 78 ans et moi 70. Vous allez me dire que c’est normal d’être frappé par cette maudite maladie d’Alzheimer à cet âge, mais moi je dis que c’est injuste. Ni lui ni moi n’avions eu de belles vies à deux avant de nous rencontrer. Nous étions sortis meurtris de nos relations de couple. Dévastatrice dans mon cas et sans intérêt dans le sien. Enfin nous pouvions respirer de l’air frais et nous donner du plaisir l’un à l’autre. Et la maudite maladie qui vient me le voler alors qu’on venait tout juste de se marier malgré l’avis de ses enfants.

En un an, son état s’est dégradé considérablement. Il me reconnaît encore, mais pour combien de temps ? J’insiste pour le garder à la maison, car je suis encore assez en forme pour en prendre soin. Il sera toujours temps de le placer quand mes forces manqueront. Je lutte avec lui pour le garder lucide le plus longtemps possible et je sens que sa volonté est là pour ne pas sombrer, malgré l’avis des médecins, qui prédisent le contraire.

Je lui fais faire des exercices de mémoire et nous faisons ensemble de la peinture chaque jour. Je lui lis des romans, mais il s’endort souvent en plein milieu. Qu’est-ce que je pourrais faire de plus ? Finalement Louise, pourquoi le sort s’acharne-t-il sur une femme comme moi qui n’a jamais rien demandé à la vie et qui venait enfin de trouver le bonheur ?

Une amoureuse qui pleure son homme

Je pense que vous faites le maximum et que vous devriez cesser de vous angoisser avec ce qui va advenir demain pour profiter au maximum des moments présents qui risquent de ne plus se reproduire encore bien longtemps. Faites-vous assister par le CLSC qui peut vous fournir un certain appui en même temps qu’offrir des soins à votre homme. Prenez un peu de répit aussi, car plus vous serez en forme, moins sa maladie vous pèsera. Un appel à la Société Alzheimer de Montréal pourrait aussi vous aider à tenir le coup. Quant à votre dernière question, je n’ai pas de réponse, si ce n’est que vous inciter à vivre le moment présent le plus intensément possible puisque le futur n’est assuré à personne.