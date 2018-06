Une autre décision du Canadien qui fait jaser

Lorsque la caméra nous a montré la physionomie de Marc Bergevin dans les moments précédant l'annonce de l'identité du troisième choix au repêchage, on a pu voir un homme au visage crispé.

Le directeur général était visiblement tendu. Il est vrai que la décision n'était pas facile à prendre, contrairement à celles des Sabres et des Hurricanes, qui pouvaient miser sur des valeurs sûres aux deux premiers rangs de la séance de repêchage tenue vendredi soir à Dallas.

J'étais parmi ceux qui croyaient que le Canadien ne pouvait pas passer à côté d'un marqueur naturel comme Filip Zadina, qui mourrait d'envie de jouer à Montréal.

Trevor Timmins a toutefois jugé préférable de repêcher le joueur de centre finlandais Jesperi Kotkaniemi. Il était le meilleur joueur disponible à cette position qui constitue l'une des principales lacunes du Canadien.

Depuis le temps qu'on écrit que le CH se doit de sélectionner des joueurs de centre qui ont le potentiel de s'imposer dans la LNH, on peut comprendre le raisonnement de la haute direction.

Si on a vu Zadina marquer plusieurs beaux buts dans l'uniforme des Mooseheads de Halifax, Kotkaniemi, lui, est apparu beaucoup plus tard sur les écrans radars.

Les plus récents rapports des dépisteurs à l'endroit de l'attaquant de 17 ans, souvent employé à l'aile cette saison, sont toutefois élogieux.

Les partisans du Canadien doivent maintenant se croiser les doigts et espérer que Timmis aura réussi à piger le bon numéro dans cette grande loterie qu'est le repêchage et qu'il ne regrettera pas d'avoir levé le nez sur Zadina ou sur Brady Tkachuk dans cette première ronde où les choses ne se sont pas toujours passées comme plusieurs experts le prévoyaient.

Les partisans du CH devront faire preuve de patience, car ils risquent de ne pas voir Kotkaniemi avec un uniforme du CH sur le dos avant trois ans.

Zadina, que les Red Wings ont sélectionné au sixième rang, serait plus proche de la LNH, aux yeux de nombreux dépisteurs interrogés à cet effet.

Bergevin sera-t-il toujours en poste dans trois ans? Ça serait surprenant. Ça va prendre tout un revirement de situation.

Mesurant six pieds deux pouces et pesant 181 livres, Kotkaniemi a récolté 10 buts et 29 points en 57 matchs avec son club de la ligue élite en Finlande et il a surtout retenu l'attention des dépisteurs lors du championnat mondial des moins de 18 ans, inscrivant trois buts et neuf points en sept parties pour aider la Finlande à remporter la médaille d'or.

Kotkaniemi était classé au sixième rang des espoirs européens par la centrale de recrutement de la LNH.